https://ria.ru/20231013/vstrecha-1902435906.html

Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке

Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке - РИА Новости, 13.10.2023

Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин встречается с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:37

2023-10-13T09:37

2023-10-13T10:35

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречается с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Таджикистана на переговорах будут говорить о развитии двусторонних отношений в различных областях и затронут вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном. Также, по словам Ушакова, будут обсуждаться вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, которая является одним из ключевых факторов стабильности в регионе. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20230605/eaes-1876335417.html

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, бишкек, россия, в мире