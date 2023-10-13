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Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке - РИА Новости, 13.10.2023
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09:37 13.10.2023 (обновлено: 10:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vstrecha-1902435906.html
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке - РИА Новости, 13.10.2023
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин встречается с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:37
2023-10-13T10:35
таджикистан
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эмомали рахмон
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречается с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Таджикистана на переговорах будут говорить о развитии двусторонних отношений в различных областях и затронут вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном. Также, по словам Ушакова, будут обсуждаться вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, которая является одним из ключевых факторов стабильности в регионе. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
https://ria.ru/20230605/eaes-1876335417.html
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, бишкек, россия, в мире
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Бишкек, Россия, В мире
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана в Бишкеке

Путин встречается с президентом Таджикистана Рахмоном в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встречается с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.
Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры РФ и Таджикистана на переговорах будут говорить о развитии двусторонних отношений в различных областях и затронут вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном.
Также, по словам Ушакова, будут обсуждаться вопросы, касающиеся функционирования в республике российской военной базы, которая является одним из ключевых факторов стабильности в регионе.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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ТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонБишкекРоссияВ мире
 
 
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