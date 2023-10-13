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Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I" - РИА Новости, 13.10.2023
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16:50 13.10.2023 (обновлено: 17:00 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/teatr-1902597710.html
Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"
Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I" - РИА Новости, 13.10.2023
Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростовском государственном музыкальном театре спектакль "Петр I" в рамках Дней культуры... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:50
2023-10-13T17:00
ленинградская область
санкт-петербург
ростовская область
игорь гуськов
петр i
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростовском государственном музыкальном театре спектакль "Петр I" в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга, сообщает правительство Ростовской области. "Мы привезли все лучшее, что у нас есть. Мы этим гордимся и делимся с вами. Мы нацелены на укрепление связей с Ростовской областью и развитие совместных творческих проектов в сфере эстетического воспитания, музейной работы, сохранения исторической памяти. Будем двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова члена правительства, представителя губернатора Санкт-Петербурга в законодательном собрании города Константина Сухенко. Он отметил, что в Ростове есть понимание, как через развитие культуры, за которым неизбежно следует развитие личности и территории, продвигать регион. "Дни культуры Санкт-Петербурга в Ростовской области проходят благодаря подписанию соглашения двумя губернаторами – Ростовской области и Санкт-Петербурга. В прошлом году наш культурный десант высадился на берегах Невы, и мы на лучших площадках северной столицы продемонстрировали искусство Донского края. Ответные Дни культуры Санкт-Петербурга не заставили себя долго ждать", - сказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, уже в течение нескольких дней в Ростове продолжаются спектакли, концерты, творческое общение. "Это взаимопроникновение, взаимообогащение культурных сред очень важно для нас. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться, радовать зрителя и обогащать нас духовно", - добавил он. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил вниманию ростовского зрителя мюзикл, который посвящен жизни и деятельности выдающегося российского императора - Петра Великого. В своем произведении театр поднимает вопросы, каким был реформатор, какие события и факты личной биографии повлияли на его судьбоносные для страны решения. На сцену вышел не "медный всадник" - монументальная и обремененная многочисленными историческими концепциями политическая фигура - а земной человек, с его мечтами и сомнениями, любовью и устремленностью в будущее. Он во всем стремился "заглянуть за горизонт", и это - лейтмотив спектакля. В 2023 году творческая группа спектакля "Петр I" удостоена премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2022 год в номинации "За выдающиеся заслуги в области музыкально-сценического искусства".
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санкт-петербург, ростовская область, игорь гуськов, петр i, ростов, ленинградская область
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Ростовская область, Игорь Гуськов, Петр I, Ростов, Ленинградская область
Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"

Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиПетербургский театр музыкальной комедии представил в Ростове спектакль "Петр I"
Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростове спектакль Петр I
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростовском государственном музыкальном театре спектакль "Петр I" в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга, сообщает правительство Ростовской области.
"Мы привезли все лучшее, что у нас есть. Мы этим гордимся и делимся с вами. Мы нацелены на укрепление связей с Ростовской областью и развитие совместных творческих проектов в сфере эстетического воспитания, музейной работы, сохранения исторической памяти. Будем двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова члена правительства, представителя губернатора Санкт-Петербурга в законодательном собрании города Константина Сухенко.
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Он отметил, что в Ростове есть понимание, как через развитие культуры, за которым неизбежно следует развитие личности и территории, продвигать регион.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиПетербургский театр музыкальной комедии представил в Ростове спектакль "Петр I"
Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростове спектакль Петр I
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростове спектакль "Петр I"
"Дни культуры Санкт-Петербурга в Ростовской области проходят благодаря подписанию соглашения двумя губернаторами – Ростовской области и Санкт-Петербурга. В прошлом году наш культурный десант высадился на берегах Невы, и мы на лучших площадках северной столицы продемонстрировали искусство Донского края. Ответные Дни культуры Санкт-Петербурга не заставили себя долго ждать", - сказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
По его словам, уже в течение нескольких дней в Ростове продолжаются спектакли, концерты, творческое общение.
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"Это взаимопроникновение, взаимообогащение культурных сред очень важно для нас. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться, радовать зрителя и обогащать нас духовно", - добавил он.
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил вниманию ростовского зрителя мюзикл, который посвящен жизни и деятельности выдающегося российского императора - Петра Великого. В своем произведении театр поднимает вопросы, каким был реформатор, какие события и факты личной биографии повлияли на его судьбоносные для страны решения. На сцену вышел не "медный всадник" - монументальная и обремененная многочисленными историческими концепциями политическая фигура - а земной человек, с его мечтами и сомнениями, любовью и устремленностью в будущее. Он во всем стремился "заглянуть за горизонт", и это - лейтмотив спектакля.
В 2023 году творческая группа спектакля "Петр I" удостоена премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2022 год в номинации "За выдающиеся заслуги в области музыкально-сценического искусства".
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