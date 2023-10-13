https://ria.ru/20231013/teatr-1902597710.html

Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"

Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I" - РИА Новости, 13.10.2023

Петербургский театр музкомедии представил в Ростове спектакль "Петр I"

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростовском государственном музыкальном театре спектакль "Петр I" в рамках Дней культуры... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:50

2023-10-13T16:50

2023-10-13T17:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил в Ростовском государственном музыкальном театре спектакль "Петр I" в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга, сообщает правительство Ростовской области. "Мы привезли все лучшее, что у нас есть. Мы этим гордимся и делимся с вами. Мы нацелены на укрепление связей с Ростовской областью и развитие совместных творческих проектов в сфере эстетического воспитания, музейной работы, сохранения исторической памяти. Будем двигаться вперед", - приводятся в сообщении слова члена правительства, представителя губернатора Санкт-Петербурга в законодательном собрании города Константина Сухенко. Он отметил, что в Ростове есть понимание, как через развитие культуры, за которым неизбежно следует развитие личности и территории, продвигать регион. "Дни культуры Санкт-Петербурга в Ростовской области проходят благодаря подписанию соглашения двумя губернаторами – Ростовской области и Санкт-Петербурга. В прошлом году наш культурный десант высадился на берегах Невы, и мы на лучших площадках северной столицы продемонстрировали искусство Донского края. Ответные Дни культуры Санкт-Петербурга не заставили себя долго ждать", - сказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, уже в течение нескольких дней в Ростове продолжаются спектакли, концерты, творческое общение. "Это взаимопроникновение, взаимообогащение культурных сред очень важно для нас. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться, радовать зрителя и обогащать нас духовно", - добавил он. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представил вниманию ростовского зрителя мюзикл, который посвящен жизни и деятельности выдающегося российского императора - Петра Великого. В своем произведении театр поднимает вопросы, каким был реформатор, какие события и факты личной биографии повлияли на его судьбоносные для страны решения. На сцену вышел не "медный всадник" - монументальная и обремененная многочисленными историческими концепциями политическая фигура - а земной человек, с его мечтами и сомнениями, любовью и устремленностью в будущее. Он во всем стремился "заглянуть за горизонт", и это - лейтмотив спектакля. В 2023 году творческая группа спектакля "Петр I" удостоена премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2022 год в номинации "За выдающиеся заслуги в области музыкально-сценического искусства".

https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html

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