https://ria.ru/20231013/sud-1902517213.html
КС вступился за полицейского, уволенного после лечения в частной клинике
КС вступился за полицейского, уволенного после лечения в частной клинике - РИА Новости, 13.10.2023
КС вступился за полицейского, уволенного после лечения в частной клинике
Конституционный суд направил на пересмотр дело сотрудника ДПС из Новосибирска, который не смог доказать незаконность своего увольнения после лечения в частной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:30
2023-10-13T13:30
2023-10-13T14:34
здоровье - общество
новосибирск
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Конституционный суд направил на пересмотр дело сотрудника ДПС из Новосибирска, который не смог доказать незаконность своего увольнения после лечения в частной клинике, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности первой части статьи 65 федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и второй части статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса рассматривалось в связи с жалобой Сергея Елисеева. Речь шла о норме закона, которая предусматривает освобождение сотрудника органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей из-за временной нетрудоспособности на основании заключения ведомственного медучреждения. Если такового нет по месту службы или жительства, то заключение может дать только государственная медицинская организация. История вопроса В 2020 году новосибирского инспектора ДПС Сергея Елисеева уволили из-за отсутствия на службе на протяжении нескольких недель. Он оспорил законность увольнения в суде и представил документы из частной клиники, в которую обратился после того, как лечение в ведомственных медучреждениях оказалось безрезультатным. Но суды решили, что сотрудники ОВД должны получать помощь исключительно в ведомственных клиниках. Елисеев настаивал, что статья закона о службе в органах внутренних дел, позволяющая уволить сотрудника на таких основаниях, не соответствует конституции. Тем более что он обратился в частную клинику после того, как состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на длительное лечение в ведомственных и других государственных медорганизациях.Позиция суда Как отметил Конституционный суд, закон о службе в органах ОВД направлен на защиту прав сотрудников и не должен препятствовать получению ими дополнительной медицинской помощи. Оспариваемая норма направлена на обеспечение гарантий оказания медпомощи сотрудникам ОВД, обусловленных спецификой их правового статуса. С этой точки зрения она, по оценке суда, не противоречит конституции. При этом в ситуации, когда лечение в ведомственных организациях нерезультативно, необходимость обращения в частные клиники оправдана правом на охрану здоровья. Действующее регулирование не учитывает этих обстоятельств, что нарушает конституционные принципы справедливости и равенства и ограничивает право сотрудников ОВД на охрану здоровья, считает суд. Увольнение сотрудника из-за отсутствия на службе без учета исключительных обстоятельств, требующих обращения в частное медицинское учреждение, суд расценил как нарушение конституционной свободы труда. "Оспариваемая норма противоречит конституции, поскольку исключает возможность освобождения сотрудников от службы на основании документа о временной нетрудоспособности, выданного лицензированной частной медицинской организацией. Законодателю предписано внести необходимые изменения в правовое регулирование", — приводится в релизе позиция КС.Таким образом, решения по делу Елисеева, вынесенные на основании оспоренной законодательной нормы, подлежат пересмотру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, новосибирск, конституционный суд рф
Здоровье - Общество, Новосибирск, Конституционный суд РФ
КС вступился за полицейского, уволенного после лечения в частной клинике
КС РФ вступился за сотрудника ДПС, уволенного после лечения в частной клинике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.
Конституционный суд направил на пересмотр дело сотрудника ДПС из Новосибирска, который не смог доказать незаконность своего увольнения после лечения в частной клинике, следует из материалов
суда.
Дело о проверке конституционности первой части статьи 65 федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и второй части статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса рассматривалось в связи с жалобой Сергея Елисеева.
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Речь шла о норме закона, которая предусматривает освобождение сотрудника органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей из-за временной нетрудоспособности на основании заключения ведомственного медучреждения. Если такового нет по месту службы или жительства, то заключение может дать только государственная медицинская организация.
В 2020 году новосибирского инспектора ДПС Сергея Елисеева уволили из-за отсутствия на службе на протяжении нескольких недель. Он оспорил законность увольнения в суде и представил документы из частной клиники, в которую обратился после того, как лечение в ведомственных медучреждениях оказалось безрезультатным. Но суды решили, что сотрудники ОВД должны получать помощь исключительно в ведомственных клиниках.
Елисеев настаивал, что статья закона о службе в органах внутренних дел, позволяющая уволить сотрудника на таких основаниях, не соответствует конституции. Тем более что он обратился в частную клинику после того, как состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на длительное лечение в ведомственных и других государственных медорганизациях.
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Как отметил Конституционный суд, закон о службе в органах ОВД направлен на защиту прав сотрудников и не должен препятствовать получению ими дополнительной медицинской помощи. Оспариваемая норма направлена на обеспечение гарантий оказания медпомощи сотрудникам ОВД, обусловленных спецификой их правового статуса. С этой точки зрения она, по оценке суда, не противоречит конституции.
При этом в ситуации, когда лечение в ведомственных организациях нерезультативно, необходимость обращения в частные клиники оправдана правом на охрану здоровья. Действующее регулирование не учитывает этих обстоятельств, что нарушает конституционные принципы справедливости и равенства и ограничивает право сотрудников ОВД на охрану здоровья, считает суд.
Увольнение сотрудника из-за отсутствия на службе без учета исключительных обстоятельств, требующих обращения в частное медицинское учреждение, суд расценил как нарушение конституционной свободы труда.
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"Оспариваемая норма противоречит конституции, поскольку исключает возможность освобождения сотрудников от службы на основании документа о временной нетрудоспособности, выданного лицензированной частной медицинской организацией. Законодателю предписано внести необходимые изменения в правовое регулирование", — приводится в релизе позиция КС.
Таким образом, решения по делу Елисеева, вынесенные на основании оспоренной законодательной нормы, подлежат пересмотру.
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