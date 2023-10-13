https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения - РИА Новости, 13.10.2023
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:30
2023-10-13T17:30
2023-10-13T17:33
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владимир путин
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касым-жомарт токаев
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих". В субботу, 7 октября, в свой день рождения, Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию президента. "Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли",- сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли ему отметить свой день рождения. Он отметил, что была проведена огромная работа. "И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев
В мире, Узбекистан, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
Путин заявил, что в день рождения "сообразил на троих" с Токаевым и Мирзиеевым
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих".
В субботу, 7 октября, в свой день рождения, Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев
и Касым-Жомарт Токаев
приезжали в подмосковную резиденцию президента.
"Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли",- сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли ему отметить свой день рождения.
Он отметил, что была проведена огромная работа. "И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", - добавил президент.
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