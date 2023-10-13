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"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения - РИА Новости, 13.10.2023
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17:30 13.10.2023 (обновлено: 17:33 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения - РИА Новости, 13.10.2023
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения
Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:30
2023-10-13T17:33
в мире
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казахстан
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих". В субботу, 7 октября, в свой день рождения, Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию президента. "Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли",- сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли ему отметить свой день рождения. Он отметил, что была проведена огромная работа. "И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", - добавил президент.
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в мире, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев
В мире, Узбекистан, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев
"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения

Путин заявил, что в день рождения "сообразил на троих" с Токаевым и Мирзиеевым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих".
В субботу, 7 октября, в свой день рождения, Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию президента.
"Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли",- сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли ему отметить свой день рождения.
Он отметил, что была проведена огромная работа. "И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", - добавил президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ
7 октября, 12:38
 
В миреУзбекистанКазахстанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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