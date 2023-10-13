https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html

"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения

"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения - РИА Новости, 13.10.2023

"Сообразили на троих". Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:30

2023-10-13T17:30

2023-10-13T17:33

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касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, как он отмечал свой день рождения, сказал, что пообедал вместе с лидерами Узбекистана и Казахстана: "сообразили на троих". В субботу, 7 октября, в свой день рождения, Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в подмосковную резиденцию президента. "Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли",- сказал Путин, отвечая на вопрос, удалось ли ему отметить свой день рождения. Он отметил, что была проведена огромная работа. "И чтобы к этому сезону отопительному подать газ, все сделали, реально все это было готово где-то первого числа, уже пробные пуски сделали, к 6-7 уже подобрались... действительно, так получилось. Они остались на 7 число, на обед, мы с ними втроем посидели, втроем, сообразили на троих", - добавил президент.

https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html

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Кирилл Волков

в мире, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев