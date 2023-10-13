https://ria.ru/20231013/pomosch-1902533540.html

Русская гуманитарная миссия доставила в Ереван помощь переселенцам Карабаха

Русская гуманитарная миссия доставила в Ереван помощь переселенцам Карабаха - РИА Новости, 13.10.2023

Русская гуманитарная миссия доставила в Ереван помощь переселенцам Карабаха

Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:14

2023-10-13T14:14

2023-10-13T14:14

в мире

армения

нагорный карабах

азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия доставила в пятницу в Армению шесть тонн гуманитарного груза для переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Ереване. "Русская гуманитарная миссия (РГМ) доставила в Армению шесть тонн гуманитарного груза. Сопровождающие его специалисты организации займутся распределением помощи среди вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном в пресс-службе представительства. Уточняется, что самолетом доставлены предметы личной гигиены, бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения, в том числе крупы, каши и детское питание - всего 16 ящиков и паллет. Одна паллета была отправлена волгоградским Домом дружбы. "Представители Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества) встретили делегацию РГМ в ереванском аэропорту. Россотрудничество отвезет вещи в города, где сейчас работают центры помощи для беженцев. В числе таких населенных пунктов Мецамор, Джермук, Цахкадзор, Гавар, Севан и Масис", - отмечается в сообщении. Ранее Русский дом доставил в Сюникскую область очередную партию гуманитарного груза для переселенцев. В южном регионе остаются те, кто не имеет возможности самостоятельно добраться до других областей страны. Остальные жители Нагорного Карабаха размещаются в крупных городах республики, людям необходимы вещи, которые помогут им обустроить быт на новом месте. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе