https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Межгосударственные отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 13.10.2023

Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:00

2023-10-13T02:00

2023-10-13T02:00

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Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.Россия и Таджикистан поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества. Налажен плотный политический диалог как в двустороннем формате, так и "на площадках" многосторонних организаций и региональных интеграционных объединений с участием России и Таджикистана.Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года.Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года).27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, Путин вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.По итогам российско-таджикистанских переговоров был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года, 5-6 октября 2007 года, 27-28 сентября 2018 года,14-15 июня 2019 года).Очередной рабочий визит президента России в Таджикистан состоялся 28 июня 2022 года. В повестке переговоров на высшем уровне были вопросы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года, и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года и в октябре 2017 года, 8-9 мая 2021 года.27 декабря 2021 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В Константиновском дворце состоялась двустороння встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона.16 мая 2022 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ.1 сентября 2022 года президенты двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.13 октября в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона и Киргизии Садыра Жапарова, в ходе которой обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на таджикско-киргизской границе.26 декабря 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге.9 мая 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон присутствовал на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 25 мая Эмомали Рахмон выступил по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве под председательством президента России Владимира Путина. Налажен плотный межправительственный диалог.3-4 февраля 2023 года Таджикистан с рабочим визитом посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. В ходе рабочего визита в Душанбе он встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.Состоялись переговоры с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизадой, министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой, председателем Госкомитета Таджикистана по инвестициям и управлению государственным имуществом Саади Кодирзодой, председателем комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддином Муминзодом.2-3 марта 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Таджикистан с рабочим визитом. Состоялись переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере.2-3 марта 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Таджикистан с рабочим визитом. Состоялись переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере.В ходе визита Михаил Мишустин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустамом Эмомали.Михаил Мишустин также принял участие в работе девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" и посетил российско-таджикистанскую среднюю общеобразовательную школу имени Ю.А. Гагарина.17 мая премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетил Казань для участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".Состоялась встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.Очередная рабочая встреча глав правительств России и Таджикистана Михаила Мишустина и Кохира Расулзоды состоялась 8 июня в Сочи "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. 26-27 апреля Таджикистан с рабочей поездкой посетил вице-премьер РФ, министр промышленности Денис Мантуров.Он принял участие в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. В ходе визита Денис Мантуров был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.19-20 июня заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин совершил рабочий визит в Таджикистан. Состоялась встреча с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. В ходе рабочего визита Марата Хуснуллина принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вице-премьер также провел встречу с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.Очередной рабочий визит Марата Хуснуллина в Таджикистан состоялся 29 сентября.В ходе визита он провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, председателем города Душанбе Рустамом Эмомали. Марат Хуснуллин также принял участие в открытии международного инвестиционного форума "Душанбе-2023".Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.13 мая 2022 года в Душанбе Сергей Лавров принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. 5 сентября в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина, который находился в России с официальным визитом.5-6 июня 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом страны Эмомали Рахмоном и провел переговоры с министром иностранных дел республики Сироджиддином Мухриддином. В ходе визита Сергей Лавров посетил 201-ю российскую военную базу, выступил в Российско-Таджикском (Славянском) университете, а также принял участие в церемонии торжественного открытия выставки-презентации книг серии "Русские писатели-классики и православие". 19 июня Москву с рабочим визитом посетил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.24-25 февраля 2022 года Таджикистан с визитом посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Состоялись ее встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, председателями верхней и нижней палат парламента Таджикистана Рустами Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой. На полях визита прошел межпарламентский форум "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".4-5 декабря 2022 года состоялся рабочий визит в Россию таджикистанской делегации во главе с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ. 5 декабря 2022 года состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с Рустами Эмомали.В июне 2023 года делегация комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем комитета Василием Пискаревым посетила с рабочим визитом Таджикистан. В ходе пребывания в Душанбе состоялись встречи с председателем Маджлиси намояндогон Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и с председателем профильного Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Рустамом Шохмуродом.Ведется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.В 2022 году состоялись визиты в Таджикистан секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева (26-27 мая), генерального прокурора РФ Игоря Краснова (25-26 июля), председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева (17-19 августа) и др.5 июня 2023 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил с рабочим визитом Таджикистан. Он принял участие в заседании совместного совета МВД России и Таджикистана. Состоялись встречи Владимира Колокольцева с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой и главой Согдийской области Раджаббой Ахмадзодой. 4 сентября 2023 года Таджикистан посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Состоялась встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической сфере.В 2021 году Россия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана с долей 21,3%. По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран составил 1,2 миллиарда долларов (в 2020 году – 838,1 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов и импорт – 98,4 миллиона долларов.По итогам 2022 года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет. В 2023 году Россия и Таджикистан продолжили наращивать товарооборот.По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, с января по июль 2023 года взаимная торговля выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 997,4 миллиона долларов. Объем российского экспорта составил 907,6 миллиона долларов, импорта – 89,7 миллиона долларов.По итогам января-июля 2023 года Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана среди как среди стран СНГ, так и среди государств дальнего зарубежья.Российский экспорт традиционно представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности и др. Основу российского импорта составляют текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности. В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Очередное заседание МПК прошло в ноябре 2022 года в Душанбе.В июне 2023 года состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России Таджикистана – вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. В Душанбе открыто Торговое представительство Российской Федерации. Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Таджикистана. Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 миллиарда долларов. В Таджикистане работает около 300 предприятий с российским участием.Российские компании активно работают в системообразующих отраслях экономики – строительстве, энергетике, промышленности, коммуникациях, финансовых услугах.В настоящее время в Таджикистане реализуется уже свыше 30 совместных проектов на сумму более 100 миллиардов рублей. Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 11% выработки всей электроэнергии Таджикистана.Дочерняя компания "Газпрома" – ООО "Газпром нефть – Таджикистан" занимается реализацией российских нефтепродуктов в стране. На рынке высоких технологий Таджикистана активно работает крупная российская компания "Мегафон Таджикистан" (ЗАО "ТТ мобайл"). Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы. В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В июне 2023 года Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса.Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, где сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма. С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. Ежегодно на безвозмездной основе обучение в России проходят порядка около 500-1000 таджикских военнослужащих.С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих – около 7,5 тысячи человек.В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.Российские военнослужащие круглосуточно осуществляют постоянный мониторинг границы Таджикистана и Афганистана. Наблюдение осуществляется при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок, находящихся в распоряжении российских военных.В апреле 2021 года было подписано соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан.По состоянию на начало 2022 года республике на безвозмездной основе передано военного и военно-технического имущества на сумму более 12 миллиардов рублей.Российская Федерация традиционно занимает лидирующие места среди стран-доноров международного сообщества, оказывающих гуманитарную помощь Таджикистану.Высока востребованность российского высшего образования в Таджикистане.В российских вузах по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах и совместных образовательных организациях обучается свыше 35 тысяч таджикистанских студентов и аспирантов. В стране открыты филиалы российских вузов: МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МЭИ и Российско-Таджикский (Славянский) университет.В Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В настоящее время более 120 тысяч таджикских школьников получают образование на русском языке, а у остальных он есть в списке учебных предметов.Достигнута договоренность о строительстве образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. Начало строительства запланировано на осень 2024 года.В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".В Душанбе действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.Активно развиваются контакты в культурной сфере. В октябре 2022 года в Москве и Уфе прошли Дни культуры Таджикистана в России, состоявшиеся в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между нашими странами.В декабре 2022 года в Душанбе состоялся культурный форум "Россия-Таджикистан: межкультурный диалог и общее гуманитарное пространство".С 7 по 11 июля 2023 года в Таджикистане прошли Дни культуры России.Имеет договоренность по строительству Русского государственного драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.В сентябре 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство начнется в самое ближайшее время. Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет.По экспертным оценкам в России находятся около двух миллионов таджикских граждан. Таджикистан по объемам денежных переводов физических лиц из России в страны постсоветского пространства традиционно находится на лидирующих позициях.По итогам 2021 года из России в Таджикистан было переведено 1,8 миллиарда долларов (это свыше 20% от ВВП республики). По оценкам Всемирного банка, приток денежных переводов в Таджикистан превысил 5,2 миллиарда долларов (49% ВВП), что является рекордно высоким объемом для республики. По мнению экспертов, более 90% денежных переводов поступает из России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, таджикистан, россия, душанбе, эмомали рахмон, владимир путин, снг, одкб, москва