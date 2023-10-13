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В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" - РИА Новости, 13.10.2023
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09:36 13.10.2023 (обновлено: 09:37 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/mo-1902435677.html
В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"
В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023" - РИА Новости, 13.10.2023
В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"
В Киргизии в пятницу прошла активная фаза учений стран ОДКБ "Нерушимое братство-2023", сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:36
2023-10-13T09:37
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В Киргизии в пятницу прошла активная фаза учений стран ОДКБ "Нерушимое братство-2023", сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики. "Тринадцатого октября 2023 года на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" министерства обороны Кыргызской Республики прошла активная фаза совместного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в ходе учений были отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. "Целями проведения совместного учения "Нерушимое братство-2023" ставились: получение командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управлении подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ, совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между государствами-членами ОДКБ, а также дальнейшее совершенствование боевой подготовки национальных контингентов государств-членов ОДКБ при выполнении поставленных задач в ходе миротворческой операции", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в ходе учений отработаны несколько тактических эпизодов – переброска средствами транспортной авиации воинских контингентов в назначенные районы, формирование колонн и совершение марша на автомобильной и бронетанковой технике, ведение разведки маршрута движения, разминирование самодельных взрывных устройств, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, выполнение задач по охране важных государственных и военных объектов. "В рамках учения также были проведены практические действия по несению службы на контрольно-пропускных пунктах (блокпостах), порядку досмотра транспортных средств, патрулированию, оказанию первой помощи беженцам. Отрабатывались действия по сопровождению колонн с гуманитарной помощью, охране важных объектов инфраструктуры, блокированию и досмотру населенного пункта, штурму здания, содействию в оказании гуманитарной помощи", - добавили в минобороны. По данным ведомства, в учениях приняли участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана общей численностью около 1500 военнослужащих и более 200 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники. Также была задействована военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, морские суда и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20231013/ucheniya-1902428689.html
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в мире, киргизия, белоруссия, казахстан, одкб, безопасность
В мире, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, ОДКБ, Безопасность
В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

МО Киргизии: закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

© Фото : ОДКБ/TelegramУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : ОДКБ/Telegram
Учения ОДКБ. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В Киргизии в пятницу прошла активная фаза учений стран ОДКБ "Нерушимое братство-2023", сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики.
"Тринадцатого октября 2023 года на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" министерства обороны Кыргызской Республики прошла активная фаза совместного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, в ходе учений были отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.
"Целями проведения совместного учения "Нерушимое братство-2023" ставились: получение командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управлении подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ, совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между государствами-членами ОДКБ, а также дальнейшее совершенствование боевой подготовки национальных контингентов государств-членов ОДКБ при выполнении поставленных задач в ходе миротворческой операции", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе учений отработаны несколько тактических эпизодов – переброска средствами транспортной авиации воинских контингентов в назначенные районы, формирование колонн и совершение марша на автомобильной и бронетанковой технике, ведение разведки маршрута движения, разминирование самодельных взрывных устройств, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, выполнение задач по охране важных государственных и военных объектов.
"В рамках учения также были проведены практические действия по несению службы на контрольно-пропускных пунктах (блокпостах), порядку досмотра транспортных средств, патрулированию, оказанию первой помощи беженцам. Отрабатывались действия по сопровождению колонн с гуманитарной помощью, охране важных объектов инфраструктуры, блокированию и досмотру населенного пункта, штурму здания, содействию в оказании гуманитарной помощи", - добавили в минобороны.
По данным ведомства, в учениях приняли участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана общей численностью около 1500 военнослужащих и более 200 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники. Также была задействована военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, морские суда и беспилотные летательные аппараты.
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Вчера, 16:27
 
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