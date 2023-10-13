https://ria.ru/20231013/khamas-1902677852.html

В Еврокомиссии назвали ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы

В Еврокомиссии назвали ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы - РИА Новости, 13.10.2023

В Еврокомиссии назвали ХАМАС единственным виновником эскалации вокруг Газы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала палестинское движение ХАМАС единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта, выразила... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:39

2023-10-13T21:39

2023-10-13T21:39

в мире

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россия

восточный иерусалим

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

стефан дюжаррик

оон

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала палестинское движение ХАМАС единственным виновником эскалации палестино-израильского конфликта, выразила уверенность, что Израиль будет реагировать на ситуацию как демократическое государство. Фон дер Ляйен ранее прибыла в Израиль с визитом, чтобы выразить солидарность от имени Европейской комиссии. "Только ХАМАС несет ответственность за происходящее. Действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа... Я знаю, что то, как ответит Израиль, покажет, что это - демократия", - сказала фон дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК. Она повторила, что "Израиль имеет право защищать себя", и что "защищать свой народ - это его обязанность". "Сейчас время проявлять солидарность с Израилем, поэтому я нахожусь здесь", - сказала глава ЕК. Примечательно, что находящийся с визитом в Китае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, осудив нападение ХАМАС на Израиль, все-таки раскритиковал действия Израиля против гражданского населения Газы. В частности, он назвал нереалистичным требования Израиля к гражданскому населению Газы покинуть районе, где планируется проведения военной операции в течение 24 часов. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Организация призывает отменить такое предписание, так как это будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Переместить придется 1,1 миллиона человек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, стефан дюжаррик, оон, хамас, еврокомиссия