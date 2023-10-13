https://ria.ru/20231013/israel-1902677321.html

МИД сообщил о 15 погибших французах в Израиле

МИД сообщил о 15 погибших французах в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

МИД сообщил о 15 погибших французах в Израиле

Пятнадцать французов погибли в ходе атак ХАМАС против Израиля, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:34

2023-10-13T21:34

2023-10-13T21:34

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Пятнадцать французов погибли в ходе атак ХАМАС против Израиля, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. "Я должна вам сообщить, что пятнадцатый француз погиб, 15 наших сограждан потеряли жизнь в Израиле", - сообщила министр в эфире телеканала France 5. Ряд граждан все еще числятся пропавшими без вести. Накануне первый эвакуационный рейс французской авиакомпании Air France доставил часть находившихся в Израиле граждан Франции в Париж. Был эвакуированы 381 человек. Как заявляла Колонна, первый рейс должен вывезти приоритетные, особо уязвимые слои населения. В пятницу и субботу будут организованы дополнительные вывозные рейсы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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