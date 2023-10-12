https://ria.ru/20231012/zhaparov-1902195716.html

Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии

Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча" в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:33

2023-10-12T10:33

2023-10-12T11:21

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БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.Жапаров встретил Путина у конгресс-холла. Церемония официальной встречи прошла в павильоне перед зданием.В четверг у главы российского государства запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ под председательством Жапарова. В рамках визита Путин также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, снг