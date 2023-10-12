Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 12.10.2023 (обновлено: 11:21 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zhaparov-1902195716.html
Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии
Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча" в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:33
2023-10-12T11:21
политика
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902205505_0:244:3124:2001_1920x0_80_0_0_504e09ac935f3fa9ddd224fb4f25faad.jpg
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.Жапаров встретил Путина у конгресс-холла. Церемония официальной встречи прошла в павильоне перед зданием.В четверг у главы российского государства запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ под председательством Жапарова. В рамках визита Путин также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902205505_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_ea2ea7941227d220747d02695c0575dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, снг
Политика, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, СНГ
Путин прибыл на переговоры с президентом Киргизии

Путин прибыл в госрезиденцию "Ала-Арча" на встречу с главой Киргизии Жапаровым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке. 12 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке. 12 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке. 12 октября 2023
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, их переговоры состоятся в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
Жапаров встретил Путина у конгресс-холла. Церемония официальной встречи прошла в павильоне перед зданием.
В четверг у главы российского государства запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое, а также вопросы международной повестки.
Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
В пятницу в Бишкеке пройдет саммит СНГ под председательством Жапарова. В рамках визита Путин также проведет несколько отдельных встреч с коллегами по СНГ. В частности, сегодня он побеседует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент России встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Российская авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии
4 октября, 09:25
 
ПолитикаКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала