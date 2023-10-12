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Нарышкин обвинил Запад в ведении подрывной работы в Африке
Нарышкин обвинил Запад в ведении подрывной работы в Африке - РИА Новости, 12.10.2023
Нарышкин обвинил Запад в ведении подрывной работы в Африке
Запад ведет в Африке подрывную работу против дружественных России стран, пример тому - убийство девяти граждан Китая в ЦАР на фоне визита в Москву председателя... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:07
2023-10-12T15:07
2023-10-12T15:07
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китай
африка
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
си цзиньпин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад ведет в Африке подрывную работу против дружественных России стран, пример тому - убийство девяти граждан Китая в ЦАР на фоне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Подрывная работа ведется и против присутствующих в Африке дружественных России стран. Так, в результате нападения 20 марта сего года на золотодобывающую шахту в районе города Чимболо в ЦАР, совершенного, по ряду данных, вооруженной организацией "Коалиция патриотов за перемены", были убиты работавшие там девять граждан Китая, в чем Запад, впрочем, поспешил обвинить именно Россию", - сказал Нарышкин в Баку на заседании совета руководителей органов безопасности стран СНГ. Его слова приводит пресс-бюро СВР."Странным образом" инцидент совпал с визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20230920/afrika-1897481194.html
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в мире, китай, африка, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), си цзиньпин, россия, снг
В мире, Китай, Африка, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Си Цзиньпин, Россия, СНГ
Нарышкин обвинил Запад в ведении подрывной работы в Африке
Нарышкин: Запад ведет в Африке подрывную работу против дружественных РФ стран