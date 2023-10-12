На Украине будут судить правозащитницу, поддержавшую УПЦ
В Киеве обвинили поддержавшую УПЦ правозащитницу Кохановскую в разжигании розни
Верующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении правозащитницы Виктории Кохановской, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви, ее обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и оправдании российской военной операции, сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале.
Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на ДВА месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
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"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки, жительницы Киевской области, провоцирующей стычки возле Киево-Печерской лавры, по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая с февраля прошлого года якобы на собственных страницах в соцсетях распространяла сообщения, поддерживающие российскую военную операцию, "представляла события как внутренний гражданский конфликт". Прокуратура не называет имя, но уточняет, что ранее обвиняемая активно участвовала в протестах против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры и перехода УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). На опубликованном прокуратурой фотографии видно, что речь идет о Кохановской.
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".