https://ria.ru/20231012/putin-1902159356.html
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ - РИА Новости, 12.10.2023
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:40
2023-10-12T04:40
2023-10-12T05:28
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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию, где встретится с коллегами по СНГ и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте. Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В четверг у Путина запланированы отдельные переговоры с киргизским коллегой. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе ВТС, а также вопросы международной повестки. Также президенты в этот день примут участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте. Кроме того, Путин в рамках визита проведет еще ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ. В четверг состоится его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. А в пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном - будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике.
https://ria.ru/20231011/bezopasnost-1902083149.html
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владимир путин, снг, садыр жапаров, ильхам алиев, киргизия, россия, бишкек
Владимир Путин, СНГ, Садыр Жапаров, Ильхам Алиев, Киргизия, Россия, Бишкек
Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ
Путин прибыл с визитом в Киргизию, где примет участие в саммите СНГ