https://ria.ru/20231012/nauka-1901981164.html
В России разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака
В России разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака - РИА Новости, 12.10.2023
В России разработали экстракт аврана для лечения поздних стадий рака
Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) разработали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:00
2023-10-12T07:00
2023-10-12T12:05
наука
наука
университетская наука
россия
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
навигатор абитуриента
рак
растения
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ) разработали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана лекарственного. Фундаментальные исследования велись более десяти лет и показали, по оценкам исследователей, убедительные результаты. На их основании университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы.Авран лекарственный (Gratiola officinalis) – дикорастущее многолетнее травянистое растение, широко распространенное во многих регионах России, обладает ядовитыми свойствами, однако ранее он использовался в народной медицине в составе отваров (сбор Здренко).Как рассказал РИА Новости проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников, новый препарат на основе аврана не имеет прямых аналогов в мировой фармакопее. Он пояснил, что существующие на рынке лекарства по механизму действия – цитостатики, то есть они вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, сопровождающееся выраженной интоксикацией организма.Между тем ученые из СГМУ утверждают, что инновационный фитопрепарат на основе аврана активирует апоптоз – программируемую клеточную гибель, реализуемую в нормальных условиях жизнедеятельности организма."По результатам доклинических исследований препарат дает гораздо меньше побочных действий и легче переносится организмом", – подчеркнул проректор, добавив, что созданный экстракт является претендентом на позицию первого в классе противоопухолевого лекарственного средства растительного происхождения. По его оценкам, промышленное производство и клиническое применение препарата может оказаться передовой импортозамещающей технологией в лечении раковых заболеваний.Технология получения аврана была разработана учеными НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кафедры патологической анатомии и фармацевтического факультета."Был подобран сложный рецепт: траву смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе и т. д. Сравнивая разные фракции экстрактов, мы подобрали самую активную. Так был получен фитопрепарат из компонентов, обладающих максимальной биологической активностью", – пояснила профессор Наталья Полуконова.По ее словам, в рамках доклинических исследований были получены данные о безопасности применения препарата у различных видов лабораторных животных. Кроме того, была доказана потенциальная эффективность фитопрепарата."Наши опыты на лабораторных животных показали, что месячный прием полученного экстракта снижает темпы роста опухоли на 70%. Это очень хорошие цифры. Лекарство считается потенциально эффективным, если тормозит развитие опухоли не менее чем на 30%", – добавила она.В университете сообщили, что исследования были проведены на десяти клеточных линиях разных видов рака – рак почки, мочевого пузыря, саркома, рак печени, яичников, молочной железы и других. На основании результатов университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Предполагается, что в нем примут участие онкологические пациенты на поздних стадиях рака."Эти люди будут получать максимально развернутое лечение, а разработанное лекарство планируется назначать в дополнение к нему", - сообщила Наталья Полуконова, пояснив, что в этом смысле ученые руководствуются общемировой этической практикой - любые новые противоопухолевые препараты могут быть впервые применены только для пациентов на поздних стадиях заболевания. Клиническое исследование будет проводиться на базе вуза – в Университетской клинической больнице №1 им. С.Р. Миротворцева.По мнению саратовских ученых, возможность использования обширной сырьевой базы по сбору дикорастущего сырья аврана лекарственного, наличие уже внедренной в промышленное производство технологии производства обеспечивают 100-процентную локализацию в России всего производственного цикла – от сбора растения до готовой лекарственной формы."Лекарственные растения не просто перспективны, они давно в наших аптечках, они работают. Успешное завершение данного клинического исследования препарата позволит в дальнейшем перейти к исследованиям следующих фаз по оценке его эффективности, а по итогам серии клинических исследований провести процедуру его государственной регистрации", – отметил проректор вуза, добавив, что с данной разработкой университет вошел в федеральный проект Минздрава России "Медицинская наука для человека".
https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html
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наука, университетская наука, россия, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), навигатор абитуриента, рак, растения, медицина, здоровье - общество, лекарственные травы, онкология
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Навигатор абитуриента, Рак, Растения, Медицина, Здоровье - Общество, лекарственные травы, Онкология
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости.
Ученые Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского (СГМУ
) разработали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана лекарственного. Фундаментальные исследования велись более десяти лет и показали, по оценкам исследователей, убедительные результаты. На их основании университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы.
Авран лекарственный (Gratiola officinalis) – дикорастущее многолетнее травянистое растение, широко распространенное во многих регионах России, обладает ядовитыми свойствами, однако ранее он использовался в народной медицине в составе отваров (сбор Здренко).
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Как рассказал РИА Новости проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников, новый препарат на основе аврана не имеет прямых аналогов в мировой фармакопее. Он пояснил, что существующие на рынке лекарства по механизму действия – цитостатики, то есть они вызывают массивное разрушение опухолевых клеток, сопровождающееся выраженной интоксикацией организма.
Между тем ученые из СГМУ утверждают, что инновационный фитопрепарат на основе аврана активирует апоптоз – программируемую клеточную гибель, реализуемую в нормальных условиях жизнедеятельности организма.
"По результатам доклинических исследований препарат дает гораздо меньше побочных действий и легче переносится организмом", – подчеркнул проректор, добавив, что созданный экстракт является претендентом на позицию первого в классе противоопухолевого лекарственного средства растительного происхождения. По его оценкам, промышленное производство и клиническое применение препарата может оказаться передовой импортозамещающей технологией в лечении раковых заболеваний.
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Технология получения аврана была разработана учеными НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кафедры патологической анатомии и фармацевтического факультета.
«
"Был подобран сложный рецепт: траву смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе и т. д. Сравнивая разные фракции экстрактов, мы подобрали самую активную. Так был получен фитопрепарат из компонентов, обладающих максимальной биологической активностью", – пояснила профессор Наталья Полуконова.
По ее словам, в рамках доклинических исследований были получены данные о безопасности применения препарата у различных видов лабораторных животных. Кроме того, была доказана потенциальная эффективность фитопрепарата.
"Наши опыты на лабораторных животных показали, что месячный прием полученного экстракта снижает темпы роста опухоли на 70%. Это очень хорошие цифры. Лекарство считается потенциально эффективным, если тормозит развитие опухоли не менее чем на 30%", – добавила она.
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В университете сообщили, что исследования были проведены на десяти клеточных линиях разных видов рака – рак почки, мочевого пузыря, саркома, рак печени, яичников, молочной железы и других. На основании результатов университет получил разрешение от Минздрава России на проведение клинического исследования первой фазы. Предполагается, что в нем примут участие онкологические пациенты на поздних стадиях рака.
"Эти люди будут получать максимально развернутое лечение, а разработанное лекарство планируется назначать в дополнение к нему", - сообщила Наталья Полуконова, пояснив, что в этом смысле ученые руководствуются общемировой этической практикой - любые новые противоопухолевые препараты могут быть впервые применены только для пациентов на поздних стадиях заболевания. Клиническое исследование будет проводиться на базе вуза – в Университетской клинической больнице №1 им. С.Р. Миротворцева.
По мнению саратовских ученых, возможность использования обширной сырьевой базы по сбору дикорастущего сырья аврана лекарственного, наличие уже внедренной в промышленное производство технологии производства обеспечивают 100-процентную локализацию в России всего производственного цикла – от сбора растения до готовой лекарственной формы.
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"Лекарственные растения не просто перспективны, они давно в наших аптечках, они работают. Успешное завершение данного клинического исследования препарата позволит в дальнейшем перейти к исследованиям следующих фаз по оценке его эффективности, а по итогам серии клинических исследований провести процедуру его государственной регистрации", – отметил проректор вуза, добавив, что с данной разработкой университет вошел в федеральный проект Минздрава России "Медицинская наука для человека".