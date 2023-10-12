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В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана - РИА Новости, 12.10.2023
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Религия
 
14:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/koran-1902269453.html
В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана
В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана - РИА Новости, 12.10.2023
В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана
Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:58
2023-10-12T14:58
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни, осужденный получил условное наказание и штраф. "Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе. Как сообщает шведский телеканал SVT, это стало первым в стране случаем, когда суд рассматривал сожжение Корана как разжигание этнической розни. Согласно релизу, в видео использовалась музыка, ассоциируемая с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек. На видео "Коран был поджарен с беконом на гриле", под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденный экземпляр Корана и бекон были оставлены возле мечети в Линчёпинге. Шведская газета Aftonbladet пишет, что мужчина осужден условно и обязан "выплатить 800 крон (около 73 долларов - ред.) Фонду жертв преступлений".
https://ria.ru/20230522/koran-1873474119.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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швеция, крайстчерч, в мире
Религия, Швеция, Крайстчерч, В мире
В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана

Шведский суд вынес первый приговор по экстремистской статье за сожжение Корана

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Книга в руках мусульманина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни, осужденный получил условное наказание и штраф.
"Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе.
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Как сообщает шведский телеканал SVT, это стало первым в стране случаем, когда суд рассматривал сожжение Корана как разжигание этнической розни.
Согласно релизу, в видео использовалась музыка, ассоциируемая с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек. На видео "Коран был поджарен с беконом на гриле", под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденный экземпляр Корана и бекон были оставлены возле мечети в Линчёпинге.
Шведская газета Aftonbladet пишет, что мужчина осужден условно и обязан "выплатить 800 крон (около 73 долларов - ред.) Фонду жертв преступлений".
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