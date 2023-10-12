https://ria.ru/20231012/koran-1902269453.html

В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана

В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана - РИА Новости, 12.10.2023

В Швеции вынесли первый приговор за экстремизм из-за сожжения Корана

Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:58

2023-10-12T14:58

2023-10-12T14:58

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крайстчерч

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни, осужденный получил условное наказание и штраф. "Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе. Как сообщает шведский телеканал SVT, это стало первым в стране случаем, когда суд рассматривал сожжение Корана как разжигание этнической розни. Согласно релизу, в видео использовалась музыка, ассоциируемая с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек. На видео "Коран был поджарен с беконом на гриле", под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденный экземпляр Корана и бекон были оставлены возле мечети в Линчёпинге. Шведская газета Aftonbladet пишет, что мужчина осужден условно и обязан "выплатить 800 крон (около 73 долларов - ред.) Фонду жертв преступлений".

https://ria.ru/20230522/koran-1873474119.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

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швеция, крайстчерч, в мире