https://ria.ru/20231012/konflikt-1902344721.html

Турция заявила о готовности урегулировать палестино-израильский конфликт

Турция заявила о готовности урегулировать палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 12.10.2023

Турция заявила о готовности урегулировать палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Анкара готова предпринять множество мирных... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:25

2023-10-12T18:25

2023-10-12T18:35

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Анкара готова предпринять множество мирных шагов, включая посредничество в палестино-израильском урегулировании. "Состоялся телефонный разговор Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по израильско-палестинскому конфликту и поиску путей решения гуманитарных кризисов, за которыми с тревогой наблюдают в регионе и во всем мире. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для скорейшего разрешения кризиса и готова предпринять множество мирных шагов, включая посредничество", -сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе разговора, президент Эрдоган отметил, что для кардинального решения проблемы необходимо, чтобы обещания, данные Палестине, были выполнены и международное сообщество возглавило создание независимого, суверенного палестинского государства, обладающего географической целостностью, со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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