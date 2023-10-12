Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян
Пашинян: почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению
Очередь из автомобилей у села Корнидзор
ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.
"Я надеюсь, что они всего лишь навещают своих родных и близких за рубежом для преодоления шокового состояния и через некоторое время вернутся", — сказал он.
По словам Пашиняна, власти намерены сделать все, чтобы переселенцы, которые по каким-то причинам не смогут вернуться в свои дома, жили и работали в Армении. По последним данным, с 24 сентября из Карабаха выехали свыше 100 тысяч человек.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика.
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.