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Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян - РИА Новости, 12.10.2023
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10:42 12.10.2023 (обновлено: 11:45 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/karabakh-1902197131.html
Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян
Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян - РИА Новости, 12.10.2023
Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян
Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:42
2023-10-12T11:45
в мире
армения
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян. "Я надеюсь, что они всего лишь навещают своих родных и близких за рубежом для преодоления шокового состояния и через некоторое время вернутся", — сказал он.По словам Пашиняна, власти намерены сделать все, чтобы переселенцы, которые по каким-то причинам не смогут вернуться в свои дома, жили и работали в Армении. По последним данным, с 24 сентября из Карабаха выехали свыше 100 тысяч человек. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
армения
нагорный карабах
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в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян

Пашинян: почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у села Корнидзор
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Очередь из автомобилей у села Корнидзор
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ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.
"Я надеюсь, что они всего лишь навещают своих родных и близких за рубежом для преодоления шокового состояния и через некоторое время вернутся", — сказал он.
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По словам Пашиняна, власти намерены сделать все, чтобы переселенцы, которые по каким-то причинам не смогут вернуться в свои дома, жили и работали в Армении. По последним данным, с 24 сентября из Карабаха выехали свыше 100 тысяч человек.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика.

Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.
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