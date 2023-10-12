https://ria.ru/20231012/karabakh-1902197131.html

Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян

Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян - РИА Новости, 12.10.2023

Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян

Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:42

2023-10-12T10:42

2023-10-12T11:45

в мире

армения

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Около двух с половиной тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян. "Я надеюсь, что они всего лишь навещают своих родных и близких за рубежом для преодоления шокового состояния и через некоторое время вернутся", — сказал он.По словам Пашиняна, власти намерены сделать все, чтобы переселенцы, которые по каким-то причинам не смогут вернуться в свои дома, жили и работали в Армении. По последним данным, с 24 сентября из Карабаха выехали свыше 100 тысяч человек. Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе