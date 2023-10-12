https://ria.ru/20231012/internet-1902154462.html

Назван город — лидер по скорости интернета

Назван город — лидер по скорости интернета - РИА Новости, 12.10.2023

Назван город — лидер по скорости интернета

Самая высокая средняя скорость интернета среди российских городов зафиксирована в Краснодаре - аналитики "Дом.ру" предполагают, что это может быть связано со... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:33

2023-10-12T02:33

2023-10-12T02:33

краснодар

ростов-на-дону

санкт-петербург

екатерина кривошеева

технологии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Самая высокая средняя скорость интернета среди российских городов зафиксирована в Краснодаре - аналитики "Дом.ру" предполагают, что это может быть связано со всплеском спроса на удаленный формат работы, данные исследования есть у РИА Новости. "В Краснодаре средняя скорость интернета составляет 240,5 Мбит/с – это самый высокий показатель по стране. Вероятнее всего, это связано со всплеском спроса на удаленный формат работы, который в 2023 году увеличился на 160% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать расти", - говорится в исследовании. На втором месте расположился Ростов-на-Дону со средней скоростью интернета в 179 Мбит/с. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург- средняя скорость интернета здесь составляет 177,8 Мбит/с. В топ-5 также входит Саратов, где средний показатель скорости составляет 170,7 Мбит/с, и Москва - там средняя скорость интернета составляет 168,5 Мбит/с. "В 2023 году наблюдается увеличение средней скорости интернет-соединения во всех городах нашего рейтинга. Разница со скоростью в 2022 году составила в среднем 21 Мбит/с. Это подтверждает спрос пользователей на высокий стабильный интернет и необходимую постоянную работу интернет-провайдеров над улучшением услуг, чтобы соответствовать запросам", - прокомментировала руководитель продукта "Интернет" компании "Дом.ру" Екатерина Кривошеева.

https://ria.ru/20231003/internet-1900110915.html

краснодар

ростов-на-дону

санкт-петербург

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краснодар, ростов-на-дону, санкт-петербург, екатерина кривошеева, технологии