https://ria.ru/20231130/rostov-na-donu-1912711850.html

Ростов-на-Дону: основные достопримечательности и туристические маршруты

Достопримечательности Ростова-на-Дону: куда сходить, что посмотреть и интересные места города

Ростов-на-Дону: основные достопримечательности и туристические маршруты

Ростов-на-Дону - один из самых крупных и интересных российских городов, который сочетает в себе богатую историю и современные тенденции, а потому неизменно... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:31

2023-11-30T11:31

2023-11-30T11:31

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ростов-на-Дону - один из самых крупных и интересных российских городов, который сочетает в себе богатую историю и современные тенденции, а потому неизменно производит на туристов большое впечатление. Какие основные достопримечательности этого южного города необходимо посмотреть в первую очередь, куда сходить с детьми и как спланировать отдых самостоятельно, - в материале РИА Новости.Достопримечательности Ростова-на-ДонуИстория Ростова-на-Дону началась более двух с половиной сотен лет назад, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны рядом с устьем реки Темерник была учреждена государственная таможня. Произошло это в 1749 году, за минувшие с тех пор столетия он превратился из небольшого по своим размерам поселения в город-миллионник, центр одноименной области и Южного федерального округа. Считается, что именно Ростов-на-Дону открывает путешественникам путь к Северному Кавказу.Богатая история Ростова-на-Дону нашла свое воплощение в многочисленных памятниках. В общей сложности на территории города насчитывается несколько сотен различных объектов культурного наследия, среди которых не только архитектурные и археологические достопримечательности, но и множество других достойных внимания мест.Как добраться до Ростова-на-ДонуВ городе располагаются несколько железнодорожных вокзалов. Вокзал Ростов-Главный ежедневно способен принимать до 10 000 человек, сюда прибывают поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов страны. До расположенных рядом населенных пунктов можно добраться с пригородного вокзала.Автовокзала в Ростове-на-Дону два. Первый - главный - считается одним из самых крупных южных автовокзалов, через который каждый день проходит более 400 рейсов, а перечень населенных пунктов, до которых можно добраться отсюда, включает несколько тысяч не только российских, но и зарубежных городов. С Волгоградом, Краснодаром, Крымом и рядом других Ростов-на-Дону связывают рейсы с пригородного автовокзала.На территории города также есть собственный международный аэропорт “Платов”, однако в связи с закрытием воздушного пространства в настоящий момент он не функционирует.Любители автопутешествий могут доехать до Ростова-на-Дону по комфортной скоростной трассе М4 Дон.Что посмотреть и где погулять в Ростове-на-ДонуБольше всего различных архитектурных достопримечательностей в Ростове-на-Дону располагается в историческом центре города. Здесь можно увидеть памятники прославленным уроженцам ростовской земли, а также монументы, установленные в память о мужестве и подвигах героев Великой Отечественной войны.Ростов-на-Дону также впечатляет туристов и большим количеством городских скульптур и ярких мозаик, которые украшают стены подземных переходов.Основные достопримечательности и улицыСреди впечатляющих архитектурных памятников города можно выделить:- здание городской Думы. Было возведено уже под занавес XIX века и своим внешним обликом напоминает дворец, украшенный лепниной в стиле барокко и другими декоративными элементами. Здание восстановлено после войны, а его современное оформление воссоздано по изображениям, которые запечатлели первоначальный облик постройки. Увидеть его можно на улице Большая Садовая;- дом Черновой. В начале прошлого века в стенах этого здания с кариатидами на фасаде и украшающей центральный вход башней гремели балы, звучал голос прославленного Федора Шаляпина и стихи Николая Гумилева. Роскошный дом на улице Большая Садовая был построен для актрисы Маргариты Черновой, в наше время в нем располагается банк;- особняк Н.Е. Парамонова. Построенное в стиле неоклассицизма здание предназначалось для купца Николая Парамонова, который, помимо всех прочих заслуг, запомнился землякам тем, что основал издательство “Донская речь”. Сегодня особняк можно увидеть на улице Пушкинской, в нем размещается библиотека Южного федерального университета.Из-за обилия красивых зданий нередко можно услышать, что Ростов-на-Дону называют музеем под открытым небом. Поэтому даже обычная прогулка по некоторым улицам города может подарить туристам непередаваемые впечатления:- улица Большая Садовая. Одна из самых посещаемых и популярных у туристов улиц города, которую также называют “Ростовским Бродвеем”. Хотя до середины прошлого века она считалась неприглядной окраиной, на которую свозился городской мусор. Сейчас на улице можно увидеть целый ряд выдающихся объектов: это здание Думы, дом, построенный для Маргариты Черновой, торговый дом С.К. Яблокова и многие другие, а также большое количество разнообразных памятников;- Соборный переулок. Одна из старейших улиц Ростова-на-Дону несколько лет назад стала полностью пешеходной. Здесь можно увидеть памятник Святому Димитрию Ростовскому, полюбоваться русско-византийским стилем Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы, сфотографироваться у памятника водопроводчику, а по вечерам над головами граждан загорается подсветка, имитирующая звездное небо;- Пушкинская улица. Одно из красивейших мест Ростова-на-Дону, во время прогулки по которому можно найти не только достопримечательности, связанные с личностью великого поэта, но и посетить аллею писателей-фронтовиков, побывать в местном музее изобразительных искусств, своими глазами увидеть особняк Парамонова и почтить память погибших узников фашистских лагерей на расположенном здесь мемориале.И, конечно, знакомство с городом сложно представить себе без посещения местных музеев:- Ростовский областной музей изобразительных искусств. Искусство Древней Руси и выдающиеся творения прошлого века, внушительная коллекция европейской живописи, восточных мастеров - в общей сложности фонд этого музея насчитывает свыше 6 000 экспонатов. Все это богатство размещается в двух зданиях: старинный особняк на улице Пушкинской и Детская художественная галерея на проспекте Чехова;- Ростовский областной музей краеведения. В музее представлено несколько выставок, каждая из которых раскрывает перед гостями определенную страницу истории ростовской земли. Среди наиболее примечательных экспонатов естественно-научной коллекции - гигантская белуга, некогда выловленная из Дона, собрание нумизматики, а в отведенных под находки палеонтологов залах можно увидеть череп пещерного льва и другие артефакты;- Музей железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги. Образцы старинной железнодорожной техники расположены на станции Гниловская, на текущий момент коллекция этого необычного музея может похвастаться более чем полусотней экспонатов. В их числе не только различные паровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, но и уникальная трехосная румынская цистерна 70-х годов XIX века, которая служила для хранения химических веществ, восстановленный вагон-теплушка времен Великой Отечественной войны и многие другие. Гости музея могут не только осмотреть представленные здесь экспонаты, но и прокатиться по городу на настоящем ретро-поезде;- Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова. В этом музее можно не только познакомиться с биографией и творчеством знаменитого писателя и автора романа “Тихий Дон” Михаила Шолохова, но и ближе узнать историю казачества, местную природу и обычаи. На территории Ростова-на-Дону размещен лишь один объект музея - “Шолохов-центр”, базой для которого стал Дом братьев Мартын на улице Большая Садовая. Здесь организуются различные выставки, созданы современные мультимедийные залы, в которых проходят лекции, творческие встречи и другие не менее интересные мероприятия.Ростов-на-Дону предлагает туристам и богатую культурную программу, в рамках которой можно посетить:- Ростовский академический театр драмы им. М. Горького. Театр известен не только своими постановками, но и тем фактом, что проект его здания вместе с макетом храма Василия Блаженного представлен в экспозиции Лондонского музея истории архитектуры. В театре есть и собственный музей: два зала рассказывают об истории Ростовской драмы, демонстрируя личные вещи ставших легендарными местных артистов, афиши постановок, костюмы и реквизит, а также множество других предметов;- Ростовский государственный музыкальный театр. Опера, балет, симфонические концерты, рок-оперы, мюзиклы, оперетты - театр поражает и впечатляет разнообразием представленных в нем жанров. Об истории его возникновения и развития подробно рассказывает открытый тут в начале века тематический музей;- Ростовский государственный театр кукол. Будучи одним из старейших кукольных театров страны, Ростовский театр кукол радует премьерами не только жителей города, но и зрителей в небольших селах и станицах Дона, регулярно организуя спектакли на выезде.Среди наиболее выдающихся соборов и церквей Ростова-на-Дону можно выделить:- Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Принято считать, что история собора началась еще во второй половине XVIII века. На территории тогда еще крепости Димитрия Ростовского сначала была освящена одноименная церковь, через несколько лет ее заменили деревянным храмом, а после пожара - каменным. Впоследствии его взрывали, размещали зоопарк и хранилище зерна. Реставрация и восстановление собора продолжались многие годы;- Храм преподобного Серафима Саровского. Этот храм в Ростове-на-Дону стал одним из первых, возведенных в нашей стране в честь известного и почитаемого православного святого. Строительство Серафимской церкви было завершено в конце 1910 года, через год были окончены и работы внутри храма. В своем нынешнем облике, вместе с колокольней и трехъярусным иконостасом, храм был восстановлен к лету 2003 года;- Вознесенский храм. История гласит, что поводом для его создания стало спасение императора Александра II, на которого было совершено два неудачных покушения. Сначала был возведен временный храм, а строительство основного собора продолжалось 17 лет и было завершено в 1910 году;- Старо-Покровский храм. Неразрывно связан с историей Ростова-на-Дону, точнее, той крепости, вокруг которой на протяжении многих столетий формировался будущий город. Именно на территории этой крепости и было принято решение построить небольшую деревянную церковь, а в начале 2000-х на ее месте (церковь была разрушена в 30-е годы минувшего века) построен нынешний храм.Для того, чтобы увидеть еще одну уникальную достопримечательность Ростова-на-Дону, не нужно покупать билеты. Осмотреть удивительные мозаики в городских подземных переходах может любой желающий абсолютно бесплатно. Эти масштабные панно создавались в 70-х и 80-х годах прошлого века, среди них можно увидеть эпизоды из романа “Тихий Дон”, рассмотреть зайцев, лису, журавлей и других животных в галерее “Фауна Ростовской области” под Буденновским проспектом и так далее.Интересные места городаТуристам обязательно стоит обратить внимание на следующие объекты:- Ботанический сад Южного федерального университета. На площади более 160 гектаров представлены несколько тысяч разновидностей кустарников, деревьев и других растений. Причем полюбоваться можно не только на представителей родной российской флоры, но и на удивительные растения из Африки, Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. А еще на территории сада располагается собственный, бьющий из-под земли минеральный источник, названный в честь преподобного Серафима Саровского;- Центральный городской парк имени М. Горького. Старейший парк города (его возраст свыше 200 лет) на территории которого для любителей природы высажено более 2 000 различных деревьев, для поклонников семейного отдыха созданы детские площадки и размещены аттракционы, установлены памятники, скульптурные композиции, шахматный павильон и множество других объектов. Есть своя обсерватория;- набережная у реки Дон. Неизменно пользуется популярностью у туристов и местных жителей, которые хотят полюбоваться видом на реку и хорошо отдохнуть. Набережная носит имя русского флотоводца Федора Ушакова, здесь очень много разнообразных скульптур, а также несколько красивых фонтанов. Например, интерактивный светомузыкальный фонтан “Петровский”, который умеет петь и танцевать (за имитацию водного танца отвечают более 100 струй). Или фонтан “Ростовчанка”, который изначально был просто памятником, но после реконструкции набережной получил бассейн. Еще один вариант досуга - прогулки на теплоходах и катерах;- зоопарк Ростова-на-Дону. Зоопарк занимает чуть менее 60 гектаров и недаром считается одним из крупнейших не только в нашей стране, но и в Европе. Здесь представлены свыше 500 различных видов животных и птиц, а общее число обитателей составляет 7 000 особей. Большую часть животных зоопарка местные жители и гости города могут наблюдать круглый год;- Театральная площадь. Центральная площадь Ростова-на-Дону. Здесь располагаются театр драмы имени М. Горького, крупнейший городской фонтан “Атланты” (который также двигается под музыку и ярко подсвечивается по вечерам), мемориал Славы с 72-х метровой стелой, созданный в память об освобождении города от фашистов в феврале 1943 года, а также скромный по своим размерам парк им В. Черевичкина, главной достопримечательностью которого является единственный памятник Ростова-на-Дону, который сохранился с дореволюционного периода истории города - Александровская колонна;- Нахичевань-на-Дону. Еще одна яркая страница истории, фактически город в городе, в котором при Екатерине II селились крымские армяне. С 1928 года Нахичевань превратился в один из районов областного центра. Здесь можно посетить музей русско-армянской дружбы, в котором хранится коллекция редких фотографий и документов, традиционных костюмов и предметов быта, сфотографироваться на фоне местных памятников и скульптур, побывать на спектакле в Молодежном театре и т.д;- смотровая площадка расположена у памятника Г.Я. Седову. С этой точки открывается прекрасный вид на Дон, протянувшуюся вдоль набережную и стадион “Ростов Арена”;- колесо обозрения “Одно небо”. Хорошая возможность увидеть город с высоты птичьего полета - это прокатиться на установленном в парке им. Октябрьской революции 65-метровом колесе. Все кабины оснащены так, чтобы летом в них было прохладно, а зимой - тепло.Куда сходить с детьмиМаленькие путешественники могут найти для себя много интересного на улицах Ростова-на-Дону. Например, посетить Ростовский дельфинарий (в котором не только проходят семейные представления, но и можно поплавать с дельфинами) или попасть на представление Ростовского государственного цирка. Может впечатлить ребят и Ростовская детская железная дорога. Здесь не только организовано обучение детей железнодорожным профессиям, но и есть возможность прокатиться по маршруту длиной четыре километра в вагонах одного из двух работающих составов - "Тихий дон" или "Колибри".Во многих городских парках в теплое время года работают аттракционы, а разнообразие светомузыкальных фонтанов наверняка понравится юным гостям.ЭкскурсииСобственный маршрут по Ростову-на-Дону туристы могут составить как самостоятельно, так и воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств или расположенного на улице Суворова Туристско-информационного центра. Можно выбрать автобусный или пешеходный тур, велопрогулку с посещением основных достопримечательностей, отправиться в круиз по реке Дон на теплоходе.Для детей организуются специальные тематические экскурсии. Достаточно хорошо развиты в Ростове-на-Дону такие направления, как гастрономический туризм (можно познакомиться с продукцией ростовских производителей, попробовать традиционную местную кухню) и промышленный туризм (увидеть, как создаются изделия из художественного стекла, донского фаянса и др.).Вечерние развлеченияБлагодаря тому, что многие объекты и локации на территории Ростова-на-Дону оборудованы красивой подсветкой и вечерней иллюминацией, даже обычная вечерняя прогулка подарит массу впечатлений туристам, которые желают продолжить знакомство с городом и после заката. Например, пешеходный Соборный переулок буквально преображается после того, как загорается расположенная над улицей подсветка.Вечерняя культурная программа Ростова-на-Дону отличается большим разнообразием: театральные постановки, концерты, цирковые представления. Вечером в городе открывают свои двери многочисленные кафе, бары и клубы, где можно поиграть в боулинг, спеть караоке.Что посмотреть в окрестностях Ростова-на-ДонуЗнакомство с историей Ростовской области за пределами ее административного центра можно начать с посещения других объектов, входящих в состав Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Например, побывать в расположенной у берега Дона в центре станицы Вёшенской усадьбе знаменитого писателя. Здесь удалось сохранить подлинную обстановку и вещи, которые помнят семью писателя и его самого. Например, кабинет, где он работал над романами “Поднятая целина” и “Они сражались за Родину”, где появился на свет рассказ “Судьба человека”. В саду у дома сохранились деревья, которые более 50 лет назад своими руками посадил Михаил Александрович.На территории сразу двух районов Ростовской области - Орловского и Ремонтненского раскинулся Ростовский заповедник. Одна из его главных достопримечательностей - это живущие тут донские мустанги. Ведь территория - одна из немногих, где сохранилась популяция одичавших лошадей.Потрясающие пейзажи можно найти и у искусственного озера Эльдорадо, которое расположено примерно в 150 километрах и двух часах пути от Ростова-на-Дону. Водоем образовался на месте бывшего карьера, теперь на его берегах обустроена вся необходимая для туристов инфраструктура (пляжи, гостиницы, активный отдых).Самостоятельный маршрут по Ростову-на-Дону за один деньЕсли на знакомство с городом есть всего один день, то все внимание можно сосредоточить на центральной части, где сконцентрированы основные достопримечательности. Обычная прогулка по улице Большая Садовая (и примыкающим к ней) со всеми расположенными на ней архитектурными и другими памятниками способна многое рассказать гостю об истории Ростова-на-Дону. Еще один обязательный пункт для первого знакомства - это посещение местной набережной.Отдохнуть от большого потока новой информации можно в одном из многочисленных городских парков, в которых предусмотрены не только благоустроенные дорожки для прогулок, но и разнообразные развлечения.Где вкусно поестьЗа то, чтобы у туристов хватило сил на осмотр всех достопримечательностей, в Ростове-на-Дону отвечают разнообразные кафе, рестораны и столовые. Свои точки общепита есть в исторической части города, на набережной, где открывается впечатляющий вид на Дон, и во многих других районах.Гостям стоит обратить внимание на рыбные блюда, которыми славится регион. Например, попробовать донскую уху или, если визит состоялся во второй половине весны, - блюда из селедки. К слову, практически круглый год копченую селедку из Дона можно найти на Центральном рынке. Здесь же есть возможность попробовать и другие уникальные местные лакомства, например, каймак, напоминающий густые топленые сливки.Где остановитьсяТак как Ростов-на-Дону - очень крупный город, недостатка в отелях и гостиницах различного статуса тут нет. Можно найти эко-гостиницы, бутик-отели, бюджетные хостелы и роскошные арт-отели.На чем передвигаться по городуДобраться до места назначения в Ростове-на-Дону в большинстве случаев можно при помощи общественного транспорта: автобусов, трамваев или троллейбусов. Практически по всем районам города проходит маршрут городской электрички.При необходимости гости могут воспользоваться услугами служб такси, арендовать велосипед, электросамокат или ролики.Что привезти из сувенировКроме рыбных деликатесов и других местных лакомств от ростовских производителей из Ростова-на-Дону в качестве сувениров можно привезти:Когда лучше ехатьМногие называют лучшим временем для визита в Ростов-на-Дону весенние или первые осенние месяцы, когда в регионе достаточно теплая погода, действует навигационный сезон (для тех, кто рассчитывает на прогулку по Дону). Летом здесь нередко слишком жарко, а зимой и поздней осенью все теплоходы стоят в порту.Советы туристам“Самое популярное угощение нашего края, конечно же, раки и рыба. Донской лещ считается самым вкусным, благодаря особой жирности и секретным рецептам засолки. Когда ростовчане отправляются в гости в другой регион, они всегда берут с собой донского леща, ведь это символичный подарок из нашего края, - рассказывает жительница Ростова-на-Дону, PR-продюсер Анжелика Толочная. - Обязательное место для посещения - левый берег Дона. Он считается культовым в городе, здесь можно насладиться гастрономическими изысками донской кухни. На протяжении нескольких километров вдоль реки расположены рестораны, базы отдыха и отели на любой вкус”.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, ростов-на-дону, достопримечательности, отдых в россии, рестораны, музеи, парки, еда