https://ria.ru/20231012/gonkong-1902206552.html
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз - РИА Новости, 12.10.2023
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз
Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:25
2023-10-12T11:25
2023-10-12T11:29
туризм
новости - туризм
гонконг
россия
куда можно лететь
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842704856_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_218c35c44d7d78b6761158ca5d95c284.jpg
ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов."Длительный запрет на турпоездки в Гонконг, вызванный коронавирусными ограничениями, а также отсутствие прямых рейсов в Россию, безусловно, сказались на взаимном турпотоке. За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек, — сказал он. — После открытия границ ситуация заметно улучшилась: за первые восемь месяцев текущего года здесь уже побывало более 22 тысяч наших сограждан".Также Каргаполов отметил, что интерес к путешествиям в Россию у гонконгцев "не угасает"."Традиционно популярностью пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток", — отметил Каргаполов.
https://ria.ru/20231011/indiyai-1901935541.html
гонконг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842704856_12:0:1832:1365_1920x0_80_0_0_b4257600165b7cbdb93e44402147daac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, гонконг, россия, куда можно лететь, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Россия, куда можно лететь, Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз
Генконсул России в Гонконге: более 22 тысяч россиян посетили город в этом году