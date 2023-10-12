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Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз - РИА Новости, 12.10.2023
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Туризм
 
11:25 12.10.2023 (обновлено: 11:29 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gonkong-1902206552.html
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз - РИА Новости, 12.10.2023
Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз
Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:25
2023-10-12T11:29
туризм
новости - туризм
гонконг
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ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов."Длительный запрет на турпоездки в Гонконг, вызванный коронавирусными ограничениями, а также отсутствие прямых рейсов в Россию, безусловно, сказались на взаимном турпотоке. За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек, — сказал он. — После открытия границ ситуация заметно улучшилась: за первые восемь месяцев текущего года здесь уже побывало более 22 тысяч наших сограждан".Также Каргаполов отметил, что интерес к путешествиям в Россию у гонконгцев "не угасает"."Традиционно популярностью пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток", — отметил Каргаполов.
https://ria.ru/20231011/indiyai-1901935541.html
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Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз

Генконсул России в Гонконге: более 22 тысяч россиян посетили город в этом году

© AP Photo / Anthony KwanНовогодний фейерверк в Гонконге
Новогодний фейерверк в Гонконге - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Anthony Kwan
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ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов.
"Длительный запрет на турпоездки в Гонконг, вызванный коронавирусными ограничениями, а также отсутствие прямых рейсов в Россию, безусловно, сказались на взаимном турпотоке. За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек, — сказал он. — После открытия границ ситуация заметно улучшилась: за первые восемь месяцев текущего года здесь уже побывало более 22 тысяч наших сограждан".
Также Каргаполов отметил, что интерес к путешествиям в Россию у гонконгцев "не угасает".
"Традиционно популярностью пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток", — отметил Каргаполов.
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ТуризмНовости - ТуризмГонконгРоссиякуда можно лететьТуризмкуда поехатькуда поехать в выходные
 
 
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