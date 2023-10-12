https://ria.ru/20231012/gonkong-1902206552.html

Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз

Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз - РИА Новости, 12.10.2023

Названо государство, где число туристов из России выросло в десять раз

Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:25

2023-10-12T11:25

2023-10-12T11:29

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ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Более 22 тысяч россиян побывали в городе-государстве Гонконг за первые восемь месяцев 2023 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов."Длительный запрет на турпоездки в Гонконг, вызванный коронавирусными ограничениями, а также отсутствие прямых рейсов в Россию, безусловно, сказались на взаимном турпотоке. За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек, — сказал он. — После открытия границ ситуация заметно улучшилась: за первые восемь месяцев текущего года здесь уже побывало более 22 тысяч наших сограждан".Также Каргаполов отметил, что интерес к путешествиям в Россию у гонконгцев "не угасает"."Традиционно популярностью пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток", — отметил Каргаполов.

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Мария Селиванова

новости - туризм, гонконг, россия, куда можно лететь, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные