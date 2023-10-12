https://ria.ru/20231012/kargapolov-1902069893.html

Анатолий Каргаполов: путь в Гонконг российским компаниям и туристам открыт

Анатолий Каргаполов: путь в Гонконг российским компаниям и туристам открыт - РИА Новости, 12.10.2023

Анатолий Каргаполов: путь в Гонконг российским компаниям и туристам открыт

Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг) после нескольких лет строгих ограничений, связанных с COVID-19, постепенно возвращается к привычной... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:00

2023-10-12T10:00

2023-10-12T10:00

интервью

гонконг

россия

китай

русское географическое общество

гонконгская фондовая биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902060974_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_a8ea19703b357e0b30f22c018b919c87.jpg

Специальный административный район КНР Сянган (Гонконг) после нескольких лет строгих ограничений, связанных с COVID-19, постепенно возвращается к привычной жизни международного финансового и бизнес-центра, а также одного из крупнейших туристических и культурных хабов Азии. Активное возобновление взаимодействия с другими странами не обошло стороной и Россию — первые тургруппы из Гонконга уже посетили нашу страну, "Аэрофлот" заявил о возобновлении прямых рейсов в китайский мегаполис из Москвы. О том, каковы дальнейшие перспективы развития сотрудничества России с Гонконгом, корреспонденту РИА Новости в Пекине Лидии Станченко рассказал генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов.— Недавно компания "Аэрофлот" сообщила, что возобновляет регулярные прямые рейсы в Гонконг из Москвы. Как сейчас обстоит дело с двусторонним пассажиропотоком? Как быстро показатели возвращаются к допандемийным?— В этом году правительство Гонконга отменило все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и активно стремится перезапустить экономику и туризм. В рамках этой политики здесь, без сомнения, приветствуется открытие "Аэрофлотом" прямого авиарейса Москва-Гонконг-Москва. Судя по динамике въезда в Россию граждан Китая, можно с уверенностью сказать, что возобновление воздушного моста между Москвой и Гонконгом положительно скажется на туристической и деловой привлекательности российского направления. Напомню, что до коронавируса сюда также существовали регулярные рейсы из таких наших городов, как Владивосток, Новосибирск и Иркутск.— Как обстоит дело в сфере взаимного туризма? Есть ли интерес гонконгцев к поездкам в Россию?— Прошлая каникулярная неделя в Китае, приуроченная к традиционному Празднику середины осени, стала своего рода бенефисом возрождения туристической отрасли мегаполиса. Впервые за последние несколько лет этот фестиваль отмечался здесь с размахом. В течение недели работали вечерние базары, проходили народные гуляния, в кинотеатрах, кафе и ресторанах предоставлялись значительные скидки, городской транспорт на отдельных маршрутах работал бесплатно. Более 300 уличных артистов показывали захватывающий танец огненного дракона. Ярким событием стал масштабный салют в честь 74-летия образования КНР, посмотреть который вдоль набережной собралось почти полмиллиона человек.Длительный запрет на турпоездки в Гонконг, вызванный коронавирусными ограничениями, а также отсутствие прямых рейсов в Россию, безусловно, сказались на взаимном туристическом потоке. За весь прошлый год Гонконг посетили чуть более двух тысяч россиян, в то время как до пандемии этот показатель превышал 130 тысяч человек. После открытия границ ситуация заметно улучшилась: за первые восемь месяцев текущего года здесь уже побывало более 22 тысяч наших граждан.Одновременно не угасает интерес к путешествиям в Россию и у гонконгцев. Традиционно популярностью пользуются поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток. С нашей стороны долгосрочной приоритетной задачей продолжает оставаться повышение уровня информированности жителей Гонконга об интересных туристических маршрутах в России и их диверсификация. До пандемии регионами России практиковалось проведение в специальном административном районе различных роуд-шоу. Надеемся на скорейшее возобновление таких презентационных туров.Успешным было участие Русского географического общества в летней гонконгской международной выставке "Культура, туризм и нематериальное культурное наследие". Экспедиционный туризм в нашей стране, представленный экспертами общества, вызвал неподдельный интерес участников и посетителей выставки как новый формат путешествий. Ведь такая поездка позволяет ощутить себя участником экспедиций и прикоснуться к науке.— С какими трудностями могут столкнуться российские туристы при совершении платежных операций в Гонконге? Какими платежными системами сейчас удобнее всего пользоваться россиянам в Гонконге?— Следует отметить, что финансовая система Гонконга является одной из самых развитых в мире и предлагает иностранным гостям широкий спектр современных платежных сервисов. В мегаполисе каждый может приобрести смарт-карту "Октопус" – аналог московской "Тройки" – с возможностью оплаты не только поездок на общественном транспорте, но и покупок в магазинах, а также еды в кафе и ресторанах. Напомню также, что отечественные банки выпускают карты китайской платежной системы UnionPay. Присутствуют в городе и пункты обмена валют.— В прошлом году были сообщения в СМИ, которые позже подтвердил бывший генконсул Игорь Сагитов, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при открытии счета в Гонконге из-за западных санкций, несмотря на то, что Гонконг и Китай к ним не присоединились. Есть ли такие трудности на данный момент?— Гонконгское правительство неоднократно четко заявляло, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными и не должны применяться. В свою очередь местные бизнесмены убеждены, что привнесение политики в деловые связи создает еще большую неопределенность, препятствуя восстановлению мировой экономики. Так что путь сюда российским компаниям открыт. Вместе с тем глубокая вовлеченность этого района в международные экономические связи порой создает некоторые проблемы для отечественных компаний. В этих случаях генконсульство в рамках своей компетенции оказывает россиянам необходимую поддержку.— Насколько в целом Гонконг является перспективным направлением для российского бизнеса сегодня? Что необходимо учитывать российским предпринимателям, которые хотят открыть свое дело в Гонконге?— Сегодня Гонконг последовательно проводит курс, направленный на экономическое восстановление и одновременно более тесную интеграцию с соседними регионами Китая в рамках проекта "Большой залив: Гуандун, Гонконг, Макао". Контакты с гонконгцами весьма полезны, поскольку, будучи одной крови с родным Китаем, они обладают экспертизой в области ведения бизнеса с другими китайскими провинциями. Принцип "Одна страна, две системы" помог им сохранить наработанные связи с международными рынками, а знание иностранных языков и подкованность в юридических вопросах облегчает налаживание взаимовыгодных экономических отношений с иностранными партнерами, в том числе из России.— Каких проектов в области культурных обменов можно ожидать в ближайшем будущем? Есть ли в Гонконге интерес к российской культуре?— В период коронавируса двусторонние контакты в области культуры по понятным причинам встали на паузу. Однако начиная с весны 2023 года сюда стали приезжать с гастролями российские артисты. Билеты на концерты, как правило, быстро раскупаются, что свидетельствует о высоком интересе местной публики к нашему искусству. В сентябре в стенах генконсульства открылась выставка работ всемирно известного российского фотографа-натуралиста Михаила Коростелева. Мероприятие стало первым событием ежегодного фестиваля "Русская осень", устраиваемого группой проживающих здесь соотечественников, и вызвало большой отклик у гонконгцев. Прорабатываем возможность организации других культурных проектов.Отдельно хотел бы отметить активную деятельность местной русскоязычной диаспоры в плане популяризации и продвижения нашей культуры и искусства. "Русский клуб" организует выставки, художественные и ремесленные мастерские, кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления и кинопросмотры, что предоставляет гонконгцам уникальную возможность знакомиться с богатейшими традициями нашей страны.— В 2019 году Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) стал первым иностранным арбитражем, уполномоченным вести корпоративные споры в России при условии участия в них международных сторон. Сегодня российский бизнес все чаще выбирает Гонконгский арбитраж. Отечественных предпринимателей привлекает в нем использование системы общего права по аналогии с судами Лондона. Можно ли сказать, что российские компании ценят Гонконг за то, что здесь действует юрисдикция общего права, как и в Великобритании, но он нейтральный и не вводит санкций?— На сегодняшний день Гонконг – один из ведущих центров арбитража в Азии. Гонконгским юристам ежегодно удается урегулировать несколько сотен споров на сумму, эквивалентную нескольким миллиардам долларов США. Основная часть дел приходится на корпоративные споры, споры в области морского права и строительства. В роли арбитров выступают наиболее опытные и авторитетные профильные специалисты. Большая часть конфликтов урегулируется с привлечением Гонконгского международного арбитражного центра. Делопроизводство ведется на английском языке. Как правило, слушания арбитражных процессов проводятся в закрытом режиме. Все это создает предпосылки для того, чтобы Гонконг стал для российских компаний нейтральной и политически не ангажированной арбитражной площадкой.— Какие возможности для компаний из России открывает местная биржа? Выгодно ли для наших компаний осуществлять листинг в Гонконге?— Гонконгская фондовая биржа является уникальной для мировой и китайской финансовой системы торговой площадкой в первую очередь с точки зрения доступа иностранных инвесторов к ценным бумагам КНР. Развивается и международный сегмент биржи, в настоящее время здесь имеют листинг две крупные российские компании – RUSAL и IRC. На фоне уверенного роста товарооборота России и Китая, а также принимая во внимание расширение практики юаневых операций, полагаем, что интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет только расти.

https://ria.ru/20230921/reysy-1897709268.html

https://ria.ru/20231010/kitay-1901836197.html

https://ria.ru/20230913/gonkong-1896175102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230901/svinina-1893661216.html

гонконг

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, гонконг, россия, китай, русское географическое общество, гонконгская фондовая биржа