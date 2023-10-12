https://ria.ru/20231012/dneproges-1902211377.html

ФСБ раскрыла подробности взрыва Днепрогэса гитлеровцами 80 лет назад

ФСБ раскрыла подробности взрыва Днепрогэса гитлеровцами 80 лет назад - РИА Новости, 12.10.2023

ФСБ раскрыла подробности взрыва Днепрогэса гитлеровцами 80 лет назад

Гитлеровцы в октябре 1943 года, отступая под ударами Красной армии и реализуя тактику выжженной земли, бросили своих лучших саперов на подрыв Днепровской ГЭС... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:45

2023-10-12T11:45

2023-10-12T11:45

безопасность

украина

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Гитлеровцы в октябре 1943 года, отступая под ударами Красной армии и реализуя тактику выжженной земли, бросили своих лучших саперов на подрыв Днепровской ГЭС (Днепрогэса), их имена и обстоятельства того злодеяния обнародовала ФСБ России. Советские органы госбезопасности в послевоенный период продолжали активную работу по розыску участников массовых зверств и разрушений, совершенных немецко-фашистскими войсками на временно оккупированной территории СССР. Розыск велся в лагерях для немецких военнопленных, расположенных также в странах Европы, освобожденных частями Красной армии. В числе германских военных преступников были выявлены непосредственные участники подрыва плотины Днепрогэса в октябре 1943 года, совершенного военнослужащими 520-го саперного полка вермахта. Не имея возможности сдержать наступление Красной армии в ходе Запорожской операции, командование вермахта отдало приказ об подрыве плотины Днепрогэса. Эту акцию гитлеровцы провели 15 октября 1943 года. Сейчас ФСБ опубликовала касающиеся тех событий рассекреченные архивные документы. "На пути отступления оставлять пустыню" На допросе 11 октября 1947 года бывший шофер батальона 520-го саперного полка обер-ефрейтор Курт Ганс Штефен рассказал, что "29 сентября 1943 года командир саперного батальона майор Зенфтенберг отобрал 270 солдат и офицеров для отправки в специальную командировку в Россию". "Мы вместе с офицерами майором Зенфтенбергом, капитаном Мильхзаком, лейтенантом Хюбшером в числе 70 человек вылетели транспортным самолетом с аэродрома Дессау в Днепрострой, а остальные солдаты выехали поездом", - говорил Штефен. По его словам, по прибытии на место Зенфтенберг выстроил всех полукругом и объявил цель и задачу спецкомандировки. "Нам было объявлено о том, чтобы мы до 14 октября 1943 года заминировали плотину Днепрогэса. Взрывом предусматривалось разрушить и уничтожить Днепрогэс. На пути отступления оставлять пустыню, так мы и делали", - объяснил Штефен. "Лично мне майор Зенфтенберг поручил... приступить к перевозке взрывчатых материалов из вагонов на плотину Днепрогэса… Пять вагонов с взрывчатыми материалами уже стояли на станции Днепростроя", - рассказал Штефен. По его словам, каждый день он делал по 6-8 рейсов. Взрывчатка находилась в деревянных ящиках, "это были шашки желтого цвета, по форме кубики размером 6-8 сантиметров, по весу в каждом кубике было 200 грамм, а в каждом деревянном ящике вмещалось по 250 шашек". "На силовой станции было 5 очагов минирования скрытого характера с хорошей маскировкой и 4 очага замаскированного минирования на самой плотине", - отмечал Штефен. Минирование шло по ночам, в две смены. "Работы по минированию были закончены к 18 часам 14 октября 1943 года точно в установленное время", - добавил он. "Для проведения взрыва Днепрогэса майор Зенфтенберг выделил и оставил лучших саперов: унтер-офицера Зеехафера, солдата Баденштайн и еще троих, фамилии которых не знаю", - говорил Штефен. Другой участник подрыва плотины Днепрогэса капитан германской армии Михаэль Леонгард Галлер на допросе 26 сентября 1949 года рассказал, что командир штаба 520-го саперного полка подполковник Польман в начале октября 1943 года провел с подчиненными специальное совещание на тему подрыва Днепрогэса. По словам Галлера, Польман "дал каждому офицеру свой участок подготовить и когда будет приказ - взорвать". Галлеру выпало "подготовить к взрыванию два пролета моста", ему для этого выделили 30 солдат. Подрыв Днепрогэса произошел вечером 15 октября 1943 года. "Поступил приказ от командира штаба полка Польмана такого содержания: "Подготовленные объекты немедленно с получением назначенного времени дня взорвать". В 20 часов вечера все подготовленные объекты были взорваны, в том числе и мой", - вспоминал Галлер. А Штефен рассказал, что "за успешное выполнение задания по взрыву плотины Днепрогэса майор Зенфтенберг и капитан Мильхзак получили Железный крест I степени, унтер-офицер Зеехафер, солдат Баденштайн и ефрейтор Штумпф - Железный крест II степени". Символ индустриализации СССР Днепрогэс был одним из главных символов довоенной индустриализации СССР и флагманом не только отечественной, но и европейской гидроэнергетики того времени. Как отмечают историки, сооружение Днепрогэса дало старт бурному строительству города Запорожья и развитию Донецко-Криворожского промышленного района. Ленинский проспект в Запорожье, проходящий по плотине Днепрогэс, составил 13 километров и стал самой длинной улицей Европы. А благодаря Днепрогэсу весь Днепр стал судоходной рекой. Днепрогэс строили 36 тысяч рабочих, приехавших на стройку со всего СССР. Труд заключенных не использовался, а вот вольнонаемные стекались отовсюду. Многим неграмотным и не имеющим отношения к строительству людям Днепрогэс дал путевку в жизнь, позволил обзавестись рабочими профессиями. Качество работ было высочайшим - например, крепость бетона, примененного на стройке, получала очень высокие оценки специалистов и спустя многие десятилетия. Ложь по-украински К середине августа 1941 года обстановка на фронте ухудшилась, гитлеровцы дошли до Днепра. Они бросили в прорыв танки и моторизованные войска, стремясь внезапно захватить Днепрогэс и плотину и ворваться в Запорожье. По мосту через старое русло Днепра немцы смогли прорваться на остров Хортицу и начали обстреливать плотину из орудий и минометов. С учетом угрозы прорыва нацистов и захвата Запорожья Генеральный штаб Красной армии распорядился провести секретную операцию по выводу плотины Днепрогэса из строя. Причем чрезвычайные меры по взрыву Днепрогэса рассматривались еще до событий августа 1941 года, была проведена необходимая подготовка. Взрыв плотины 18 августа превратил Днепр в один из оборонительных рубежей для советских войск. Красная армия еще 46 дней защищала Запорожье. За это время удалось вывезти значительную часть промышленных предприятий, которые прямо с колес восстанавливались в восточных районах страны. Последний эшелон с оборудованием покинул Запорожье 4 октября 1941 года, и в этот день гитлеровцы вошли в город. В постсоветский период на Украине стали активно распространяться измышления, что подрыв плотины Днепрогэса в августе 1941 года якобы привел к цунами и огромным жертвам среди советских военных и местных жителей. Но ничего подобного на самом деле не было. Во-первых, плотину в 1941 году подрывали с расчетом на освобождение оккупированных территорий от гитлеровцев и восстановление работы Днепрогэса на благо страны. Во-вторых, части Красной армии были успешно отведены и в принципе не могли пострадать. Как указывают историки, не выдерживают критики и утверждения о якобы "рукотворном цунами". Перепад высот на Днепрогэсе - 37 метров, сразу после взрыва волна имела высоту 12 метров, но тут же начала рассеиваться, а когда достигла острова Хортица, то составила всего 1,5 метра. К плавням высота "цунами" составляла всего один метр, дальше и того меньше - это уже практически не отличалось от сезонных разливов Днепра. Кроме того, задолго до взрыва работники Днепрогэса начали сброс воды из водохранилища, что еще более снизило высоту волны. А вот разрушения, которые нацисты принесли Днепрогэсу в октябре 1943 года, были гораздо сильнее тех повреждений, что станция получила в августе 1941-го - из 49 быков плотины 80 лет назад уцелело лишь 17. Советские саперы помешали уничтожить плотину целиком. После войны Днепрогэс успешно восстановили. Более того, обновленная станция достигла мощности 650 МВт - на 16% выше довоенных значений. Теракт против Каховской ГЭС Но киевский режим спустя 80 лет по сути продолжил то, что делали гитлеровцы в 1943 году. Украинские войска в ночь на 6 июня нынешнего года нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Подрыв Каховской ГЭС - это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры, заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. США, Британия и их партнеры по НАТО дали согласие на эту акцию и должны нести ответственность за нее, говорил Патрушев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. А на минувшей неделе представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в рядах ВСУ в районе Кременчугской ГЭС сообщил РИА Новости, что киевский режим заминировал эту гидроэлектростанцию, возможна провокация по "каховскому сценарию" - подрыв ГЭС с целью обвинить в этом российскую армию.

https://ria.ru/20220713/prestupnik-1802094105.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879704492.html

https://ria.ru/20221223/sssr-1838117799.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804161392.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ссср, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности