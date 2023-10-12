https://ria.ru/20231012/chistki-1902343150.html

Азербайджан отверг обвинения Армении в этнических чистках в Карабахе

Азербайджан отверг обвинения Армении в этнических чистках в Карабахе - РИА Новости, 12.10.2023

Азербайджан отверг обвинения Армении в этнических чистках в Карабахе

Азербайджан отверг в Международном суде ООН обвинения Армении в "этнических чистках" в Нагорном Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:19

2023-10-12T18:19

2023-10-12T18:19

в мире

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ГААГА, 12 окт - РИА Новости. Азербайджан отверг в Международном суде ООН обвинения Армении в "этнических чистках" в Нагорном Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома, заявил в четверг представитель азербайджанской делегации в суде, замглавы МИД республики Эльнур Мамедов. В четверг в Международном суде ООН в Гааге проходят слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Представитель армянской делегации Егише Киракосян обратился к суду с просьбой распорядиться о временных мерах в отношении Баку, чтобы предотвратить дальнейшее вынужденное переселение этнических армян из региона. "Армения повторила свои необоснованные обвинения в адрес Азербайджана в "этнических чистках" и других зверствах в отношении гражданского населения... Эти обвинения не отражают реальности происходящего в Карабахском экономическом регионе Азербайджана", - заявил Мамедов на заседании суда в четверг. По его словам, эти обвинения также не отражают наблюдений, зафиксированных двумя миссиями ООН, которым Баку предоставил доступ в Карабах, а также представителями независимых международных СМИ, которые были в регионе. "Азербайджан не занимался и не будет заниматься "этническими чистками" или другими формами нападений на гражданское население Карабаха... Армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана и их права защищены и поддерживаются наравне с другими гражданами Азербайджана. Азербайджан продолжит работу над созданием условий, при которых они будут чувствовать, что смогут безопасно вернуться в свои дома", - добавил представитель азербайджанской делегации. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. Армения 28 сентября подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, призвав инстанцию принять временные меры в отношении Баку. В своем иске Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Армения также просит суд распорядиться, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам. В Баку не раз заявляли, что утверждения о якобы этнических чистках в Карабахе со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения". Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

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https://ria.ru/20231011/okkupatsiya-1902060631.html

https://ria.ru/20231011/peregovory-1902011087.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, баку, ильхам алиев, оон, красный крест, ситуация в нагорном карабахе