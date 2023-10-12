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Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
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17:23 12.10.2023 (обновлено: 17:54 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/aliev-1902325486.html
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:23
2023-10-12T17:54
киргизия
россия
ильхам алиев
в мире
азербайджан
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
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БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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киргизия, россия, ильхам алиев, в мире, азербайджан, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
Киргизия, Россия, Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии

Путин обсуждает с Алиевым в Киргизии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.
Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.
Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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КиргизияРоссияИльхам АлиевВ миреАзербайджанВладимир ПутинСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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