https://ria.ru/20231012/aliev-1902325486.html

Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии

Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии

Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:23

2023-10-12T17:23

2023-10-12T17:54

киргизия

россия

ильхам алиев

в мире

азербайджан

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

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БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20231011/peregovory-1902011087.html

киргизия

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киргизия, россия, ильхам алиев, в мире, азербайджан, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе