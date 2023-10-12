https://ria.ru/20231012/aliev-1902325486.html
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:23
2023-10-12T17:23
2023-10-12T17:54
киргизия
россия
ильхам алиев
в мире
азербайджан
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902332546_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1da500c36134c940055f808c915227fc.jpg
БИШКЕК, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пройдет саммит СНГ.Как заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, политики обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. По его словам, Путин с Алиевым также планировали обсудить возвращение карабахских армян в места их проживания.Ушаков отметил, что президент встретился бы и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если бы тот приехал в Бишкек на саммит. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в столице Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20231011/peregovory-1902011087.html
киргизия
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902332546_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_af258de5b2dc573d3e04d5204908d503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, ильхам алиев, в мире, азербайджан, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
Киргизия, Россия, Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии
Путин обсуждает с Алиевым в Киргизии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха