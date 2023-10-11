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Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:36 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html
Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ
Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ
Запад находится в процессе признания провала контрнаступления ВСУ, к такому выводу пришел полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, изучив доклад... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:36
2023-10-11T02:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
маркус райснер
владимир путин
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запад находится в процессе признания провала контрнаступления ВСУ, к такому выводу пришел полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, изучив доклад минобороны Британии о ситуации на Украине."Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось", - сказал он в беседе с немецким телеканалом N-TV.Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала "контрнаступа" якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативной целью" – "прорыв к Азовскому морю" в сочетании "со стратегической целью" заставить Москву сесть за стол переговоров."Я бы сказал, что британцы здесь пытаются по-новому интерпретировать эту историю и тем самым ограничить репутационный ущерб", - констатировал полковник.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, маркус райснер, владимир путин, сергей шойгу, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Маркус Райснер, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Россия
Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ

Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запад находится в процессе признания провала контрнаступления ВСУ, к такому выводу пришел полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, изучив доклад минобороны Британии о ситуации на Украине.
"Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось", - сказал он в беседе с немецким телеканалом N-TV.
Как отметил Райснер, по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала "контрнаступа" якобы позволило Киеву "сковать" российские подразделения, однако это "далеко не то, что было оперативной целью" – "прорыв к Азовскому морю" в сочетании "со стратегической целью" заставить Москву сесть за стол переговоров.
"Я бы сказал, что британцы здесь пытаются по-новому интерпретировать эту историю и тем самым ограничить репутационный ущерб", - констатировал полковник.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМаркус РайснерВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОРоссия
 
 
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