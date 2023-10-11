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Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
В рядах элитного формирования Вооруженных сил Украины начались конфликты, сообщает Newsweek. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T16:44
2023-10-11T16:44
2023-10-12T00:45
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В рядах элитного формирования Вооруженных сил Украины начались конфликты, сообщает Newsweek."Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя", — говорится в материале.Как указали журналисты, речь идет о 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", где начался раздор, поскольку старшие офицеры этого подразделения обвиняют друг друга в неправильном управлении соединением: в ходе контрнаступления был отдан приказ, который привел к большим потерям среди украинских военнослужащих.Вооруженных сил Украины с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Политика, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ
Newsweek: в элитной бригаде ВСУ "Магура" возникли конфликты из-за руководства