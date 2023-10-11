https://ria.ru/20231011/usilenie-1902129681.html
Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке
Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке нужно, чтобы "враждебные Израилю" страны не пытались использовать... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:58
2023-10-11T20:58
2023-10-11T20:58
в мире
сша
йенс столтенберг
нато
израиль
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке нужно, чтобы "враждебные Израилю" страны не пытались использовать ситуацию. "Очень важно, что любые страны или организации, враждебные по отношению к Израилю, не пытались использовать ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем усиление военного присутствия США в регионе, что является сдерживающим фактором в этом конфликте", - сказал он по итогам первого дня заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, на котором также обсуждается очередной виток обострения палестино-израильского конфликта. Генсек также подчеркнул, что не считает, что оказание помощи Израилю может "отвлечь" союзников по альянсу от поддержки Украины. "У союзников по НАТО достаточно возможностей, чтобы реагировать одновременно на несколько вызовов, им не обязательно выбирать что-то одно. Это также касается поддержки Украины и Израиля", - сказал он.
https://ria.ru/20231011/ataki-1902124192.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йенс столтенберг, нато, израиль, украина
В мире, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Израиль, Украина
Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке
Столтенберг: усиление США на Ближнем Востоке сдерживает враждебные страны