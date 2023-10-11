https://ria.ru/20231011/usilenie-1902129681.html

Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке

Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023

Столтенберг рассказал, зачем нужно усиление США на Ближнем Востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке нужно, чтобы "враждебные Израилю" страны не пытались использовать... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T20:58

2023-10-11T20:58

2023-10-11T20:58

в мире

сша

йенс столтенберг

нато

израиль

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке нужно, чтобы "враждебные Израилю" страны не пытались использовать ситуацию. "Очень важно, что любые страны или организации, враждебные по отношению к Израилю, не пытались использовать ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем усиление военного присутствия США в регионе, что является сдерживающим фактором в этом конфликте", - сказал он по итогам первого дня заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, на котором также обсуждается очередной виток обострения палестино-израильского конфликта. Генсек также подчеркнул, что не считает, что оказание помощи Израилю может "отвлечь" союзников по альянсу от поддержки Украины. "У союзников по НАТО достаточно возможностей, чтобы реагировать одновременно на несколько вызовов, им не обязательно выбирать что-то одно. Это также касается поддержки Украины и Израиля", - сказал он.

https://ria.ru/20231011/ataki-1902124192.html

сша

израиль

украина

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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, израиль, украина