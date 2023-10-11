"Были уничтожены". В США возмутились из-за участи техники НАТО на Украине
AT: российские военные разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО на Украине
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные продемонстрировали уязвимость вооружения НАТО на Украине, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
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"Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами", — говорится в материале.
Как отметил эксперт, Запад многократно повторяет одну и ту же ошибку, отказываясь учиться на своих просчетах: государства НАТО были уверены, что их бронетехника переломит ход конфликта на Украине, но в итоге были уничтожены российскими силами, а нахваленные системы ПВО в Израиле не смогли предотвратить удары ХАМАС по стране.
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"Наряду с широко обсуждаемым провалом разведки в Израиле растет понимание того, что многие высокотехнологичные вооружения Америки и Израиля не соответствуют заявленным характеристикам. То же самое можно сказать и о многих европейских системах", — указал Брайен.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявлял, что если Украина продолжит воевать, то может полностью лишиться своего самого многочисленного типа танков в ближайшее время.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543, хотя они должны были стать главной ударной силой ВСУ.