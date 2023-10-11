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Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
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10:45 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938600.html
Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ
Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ
Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против РФ на Украине в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений, а... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:45
2023-10-11T10:45
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против РФ на Украине в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений, а также входят в состав диверсионно-разведывательных групп, забрасываемых на российскую территорию для совершения нападений и терактов, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Западники активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов", - отметил он.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875275443.html
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в мире, россия, украина, баку, александр бортников, исламское государство, снг, фсб
В мире, Россия, Украина, Баку, Александр Бортников, Исламское государство, СНГ, ФСБ
Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ

Бортников: в крымско-татарских подразделениях на Украине воюют члены ИГ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против РФ на Украине в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений, а также входят в состав диверсионно-разведывательных групп, забрасываемых на российскую территорию для совершения нападений и терактов, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
"Западники активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В США заметили странную деталь, объединяющую Украину и ИГ*
31 мая, 11:48
"Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов", - отметил он.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
ЦРУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
30 июня 2022, 13:28
 
В миреРоссияУкраинаБакуАлександр БортниковИсламское государствоСНГФСБ
 
 
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