https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938600.html

Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ

Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023

Против России на Украине воюют члены ИГ*, заявили в ФСБ

Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против РФ на Украине в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений, а... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:45

2023-10-11T10:45

2023-10-11T10:45

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против РФ на Украине в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений, а также входят в состав диверсионно-разведывательных групп, забрасываемых на российскую территорию для совершения нападений и терактов, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Западники активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта", - констатировал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов", - отметил он.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875275443.html

https://ria.ru/20220630/tsru-1799250895.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, баку, александр бортников, исламское государство, снг, фсб