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"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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09:55 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html
"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские военные наносят сокрушительные удары по ВСУ артиллерией и минометами, предварительно рассекретив их позиции с помощью дронов, заявили в эфире... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:55
2023-10-11T09:55
в мире
украина
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военные наносят сокрушительные удары по ВСУ артиллерией и минометами, предварительно рассекретив их позиции с помощью дронов, заявили в эфире немецкого канала Bild."Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также назвали вторую серьезную проблему ВСУ: небольшое количество военных, которые идут в бой."У ВСУ есть огромная проблема. У них все меньше и меньше солдат, способных идти вперед. Мы не понимаем, готовятся ли остальные к большому наступлению или ВСУ просто исчерпали все свои силы", – подытожил репортер.Ранее The Washington Post сообщала, что российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231010/sapery-1901798614.html
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в мире, украина, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, bild, нато
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО
"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Bild: ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ минометами и артиллерией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военные наносят сокрушительные удары по ВСУ артиллерией и минометами, предварительно рассекретив их позиции с помощью дронов, заявили в эфире немецкого канала Bild.
"Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.
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В репортаже также назвали вторую серьезную проблему ВСУ: небольшое количество военных, которые идут в бой.
"У ВСУ есть огромная проблема. У них все меньше и меньше солдат, способных идти вперед. Мы не понимаем, готовятся ли остальные к большому наступлению или ВСУ просто исчерпали все свои силы", – подытожил репортер.
Ранее The Washington Post сообщала, что российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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