https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html

"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

"Не могут продвигаться": СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российские военные наносят сокрушительные удары по ВСУ артиллерией и минометами, предварительно рассекретив их позиции с помощью дронов, заявили в эфире... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:55

2023-10-11T09:55

2023-10-11T09:55

в мире

украина

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

bild

нато

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские военные наносят сокрушительные удары по ВСУ артиллерией и минометами, предварительно рассекретив их позиции с помощью дронов, заявили в эфире немецкого канала Bild."Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также назвали вторую серьезную проблему ВСУ: небольшое количество военных, которые идут в бой."У ВСУ есть огромная проблема. У них все меньше и меньше солдат, способных идти вперед. Мы не понимаем, готовятся ли остальные к большому наступлению или ВСУ просто исчерпали все свои силы", – подытожил репортер.Ранее The Washington Post сообщала, что российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231010/sapery-1901798614.html

https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html

украина

артемовский

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в мире, украина, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, bild, нато