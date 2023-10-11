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В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул - РИА Новости, 11.10.2023
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01:24 11.10.2023 (обновлено: 08:06 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/uchenyy-1901895557.html
В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул
В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул - РИА Новости, 11.10.2023
В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул
Во время нападения ХАМАС на город Офаким в Израиле погиб 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, об этом сообщил академик РАН Алексей... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:24
2023-10-11T08:06
в мире
израиль
сша
алексей хохлов
хамас
российская академия наук
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во время нападения ХАМАС на город Офаким в Израиле погиб 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.Как отмечается, трагическое событие произошло 7 октября. По словам Хохлова, ученый и его жена были убиты у себя дома в городе Офаким.Сергей Гредескул родился в 1942 году. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина.С 1991 года ученый работал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад он вышел на пенсию.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
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в мире, израиль, сша, алексей хохлов, хамас, российская академия наук
В мире, Израиль, США, Алексей Хохлов, Хамас, Российская академия наук
В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул

Среди погибших в Израиле оказались советский ученый Сергей Гредескул и его жена

© Фото : Алексей Хохлов / TelegramСергей Гредескул
Сергей Гредескул - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Алексей Хохлов / Telegram
Сергей Гредескул. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во время нападения ХАМАС на город Офаким в Израиле погиб 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.
Как отмечается, трагическое событие произошло 7 октября. По словам Хохлова, ученый и его жена были убиты у себя дома в городе Офаким.
Сергей Гредескул родился в 1942 году. Работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина.
С 1991 года ученый работал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад он вышел на пенсию.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Посольство РФ назвало число пропавших без вести в Израиле россиян
9 октября, 17:04
 
В миреИзраильСШААлексей ХохловХамасРоссийская академия наук
 
 
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