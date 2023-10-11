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В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"* - РИА Новости, 11.10.2023
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10:49 11.10.2023 (обновлено: 10:50 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/terroristy-1901940235.html
В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"*
В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"* - РИА Новости, 11.10.2023
В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"*
Филиал международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:49
2023-10-11T10:50
исламское государство
александр бортников
афганистан
снг
аль-каида
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Филиал международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. Выступая в среду в Баку на заседании СОРБ, Бортников назвал факторы, связанные с международным терроризмом, и способствующие росту напряженности в Центральной Азии, в том числе на южных границах СНГ. "Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды"*, которая в союзе с филиалом другой МТО "Исламским государством - Вилаят Хорасан"* принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок", - сказал Бортников. "На сегодня общая численность "Аль-Каиды"* составляет свыше 1,5 тысячи боевиков. Наиболее активно ячейки организации действуют в более чем 20 афганских провинциях, в основном в юго-восточной части страны. Центром служит восточный регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном", - добавил он. По словам Бортникова, количество боевиков "Вилаят Хорасан"* достигает 6,5 тысячи человек, действующих во всем северном приграничье и центре Афганистана. "В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать тератаки за пределами Афганистана", - отметил Бортников.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20230828/afganistan-1892722918.html
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исламское государство, александр бортников, афганистан, снг, аль-каида
Исламское государство, Александр Бортников, Афганистан, СНГ, Аль-Каида
В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"*

Бортников: "Вилаят Хорасан" может перейти к терактам за пределами Афганистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Филиал международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
Выступая в среду в Баку на заседании СОРБ, Бортников назвал факторы, связанные с международным терроризмом, и способствующие росту напряженности в Центральной Азии, в том числе на южных границах СНГ.
"Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды"*, которая в союзе с филиалом другой МТО "Исламским государством - Вилаят Хорасан"* принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок", - сказал Бортников.
"На сегодня общая численность "Аль-Каиды"* составляет свыше 1,5 тысячи боевиков. Наиболее активно ячейки организации действуют в более чем 20 афганских провинциях, в основном в юго-восточной части страны. Центром служит восточный регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном", - добавил он.
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По словам Бортникова, количество боевиков "Вилаят Хорасан"* достигает 6,5 тысячи человек, действующих во всем северном приграничье и центре Афганистана.
"В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать тератаки за пределами Афганистана", - отметил Бортников.
* Запрещенные в России террористические организации.
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Исламское государствоАлександр БортниковАфганистанСНГАль-Каида
 
 
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