https://ria.ru/20231011/terroristy-1901940235.html

В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"*

В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"* - РИА Новости, 11.10.2023

В ФСБ предупредили о наращивании потенциала террористов "Вилаят Хорасан"*

Филиал международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:49

2023-10-11T10:49

2023-10-11T10:50

исламское государство

александр бортников

афганистан

снг

аль-каида

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Филиал международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. Выступая в среду в Баку на заседании СОРБ, Бортников назвал факторы, связанные с международным терроризмом, и способствующие росту напряженности в Центральной Азии, в том числе на южных границах СНГ. "Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды"*, которая в союзе с филиалом другой МТО "Исламским государством - Вилаят Хорасан"* принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок", - сказал Бортников. "На сегодня общая численность "Аль-Каиды"* составляет свыше 1,5 тысячи боевиков. Наиболее активно ячейки организации действуют в более чем 20 афганских провинциях, в основном в юго-восточной части страны. Центром служит восточный регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном", - добавил он. По словам Бортникова, количество боевиков "Вилаят Хорасан"* достигает 6,5 тысячи человек, действующих во всем северном приграничье и центре Афганистана. "В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать тератаки за пределами Афганистана", - отметил Бортников.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230828/afganistan-1892722918.html

https://ria.ru/20230915/al-kaida-1896467824.html

афганистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

исламское государство, александр бортников, афганистан, снг, аль-каида