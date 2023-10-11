https://ria.ru/20231011/terroristy-1901936973.html
Бортников заявил о подготовке на Украине боевиков для атак в СНГ
Бортников заявил о подготовке на Украине боевиков для атак в СНГ - РИА Новости, 11.10.2023
Бортников заявил о подготовке на Украине боевиков для атак в СНГ
Запад сделал Украину площадкой, где террористы и наемники учатся методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ, заявил председатель... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:40
2023-10-11T10:40
2023-10-11T10:40
исламское государство
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Запад сделал Украину площадкой, где террористы и наемники учатся методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. В боевых действиях против России на Украине участвуют сотрудники 13 европейских ЧВК и члены девяти военизированных прокси-формирований, а также члены запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и подобные им боевики, установлено почти 800 наемников из 35 стран, сообщил Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "Запад наращивает поставки на Украину тяжелой техники и дальнобойных вооружений, запрещенных кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников воздушного и морского базирования, современных систем управления и связи. Рассматривается вопрос предоставления киевскому режиму многофункциональных истребителей 4-го поколения", - отметил Бортников. Западники обеспечивают действующие в зоне конфликта военизированные формирования разведданными, планируют и координируют боевые операции, добавил он. "При этом участие в них принимают кадровые натовские офицеры", - сказал Бортников. "Таким образом, в результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в "площадку для обкатки" террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира", - констатировал Бортников."Считаем закономерным, что именно сейчас США и НАТО под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности. Уверены, что их задача состоит в военном "освоении" пространства СНГ, а также внесении новых линий раскола между его участниками", - добавил Бортников.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html
https://ria.ru/20230828/politika-1892722612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Исламское государство, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников заявил о подготовке на Украине боевиков для атак в СНГ
Бортников: террористы на Украине учатся войне для применения этого опыта в СНГ
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Запад сделал Украину площадкой, где террористы и наемники учатся методам современной войны для применения этого опыта на пространстве СНГ, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
В боевых действиях против России на Украине участвуют сотрудники 13 европейских ЧВК и члены девяти военизированных прокси-формирований, а также члены запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство
"* и подобные им боевики, установлено почти 800 наемников из 35 стран, сообщил Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку
.
"Запад наращивает поставки на Украину тяжелой техники и дальнобойных вооружений, запрещенных кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников воздушного и морского базирования, современных систем управления и связи. Рассматривается вопрос предоставления киевскому режиму многофункциональных истребителей 4-го поколения", - отметил Бортников.
Западники обеспечивают действующие в зоне конфликта военизированные формирования разведданными, планируют и координируют боевые операции, добавил он. "При этом участие в них принимают кадровые натовские офицеры", - сказал Бортников.
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"Таким образом, в результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в "площадку для обкатки" террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира", - констатировал Бортников.
"Считаем закономерным, что именно сейчас США
и НАТО
под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии
свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности. Уверены, что их задача состоит в военном "освоении" пространства СНГ, а также внесении новых линий раскола между его участниками", - добавил Бортников.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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