https://ria.ru/20231011/tanki-1901928808.html

"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков

"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков - РИА Новости, 11.10.2023

"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков

"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:08

2023-10-11T10:08

2023-10-11T10:08

безопасность

технологии

россия

уралвагонзавод

т-72б3м

т-90м

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, сообщает пресс-служба предприятия. "В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении. Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения (в составе УВЗ входит в "Ростех") и изготовленную на "Уралвагонзаводе". Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами. Т-72Б3М – глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки – пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".

https://ria.ru/20230920/tank-1897434113.html

https://ria.ru/20230718/tanki-1884917376.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, т-72б3м, т-90м