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"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков - РИА Новости, 11.10.2023
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10:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/tanki-1901928808.html
"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков
"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков - РИА Новости, 11.10.2023
"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков
"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:08
2023-10-11T10:08
безопасность
технологии
россия
уралвагонзавод
т-72б3м
т-90м
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, сообщает пресс-служба предприятия. "В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении. Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения (в составе УВЗ входит в "Ростех") и изготовленную на "Уралвагонзаводе". Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами. Т-72Б3М – глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки – пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".
https://ria.ru/20230920/tank-1897434113.html
https://ria.ru/20230718/tanki-1884917376.html
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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, т-72б3м, т-90м
Безопасность, Технологии, Россия, Уралвагонзавод, Т-72Б3М, Т-90М
"Уралвагонзавод" направил в войска новую партию танков

"Уралвагонзавод" передал войскам новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Танк Т-72Б3М. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал вооруженным силам РФ очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, сообщает пресс-служба предприятия.
"В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении. Спецтехника впервые погружена на вагон-платформу модели 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения (в составе УВЗ входит в "Ростех") и изготовленную на "Уралвагонзаводе".
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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20 сентября, 06:35
Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
Т-72Б3М – глубокая модернизация Т-72Б. Машина оснащается новой версией 125-миллиметровой пушки – пусковой установки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На танк установлена новейшая система управления огнем и прицелы. По боевым характеристикам Т-72Б3М приближается к танкам "Прорыв".
Партию танков семейств Т-72, Т-80 и Т-90 с динамической защитой кормовой части отправили в зону СВО
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18 июля, 17:45
 
БезопасностьТехнологииРоссияУралвагонзаводТ-72Б3МТ-90М
 
 
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