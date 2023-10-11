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США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи - РИА Новости, 11.10.2023
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22:20 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/strany-1902138318.html
США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи
США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи - РИА Новости, 11.10.2023
США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи
Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам подтвердила РИА Новости, что США оказывали давление на страны, чтобы те не голосовали за Россию на прошедших во... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:20
2023-10-11T22:20
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам подтвердила РИА Новости, что США оказывали давление на страны, чтобы те не голосовали за Россию на прошедших во вторник выборах в Совет ООН по правам человека. В понедельник РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила журналистам, что США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию. "Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию", - сказала Тесфамариам. В ответ на вопрос о том, какая страна оказывала такое давление, постпред заявила, что в основном давление шло от США. "Результаты, которые мы увидели, показывают, что лишь некоторым странам дозволено попасть в эту систему и это обрушит ее легитимность, авторитет и эффективность. Это не сделает ООН сильнее. Это лишь ослабит ООН". – добавила она. По ее словам, Эритрея голосовала за РФ.
https://ria.ru/20231011/spch-1901993819.html
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в мире, албания, здоровье - общество, сша, россия, софия тесфамариам, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Албания, Здоровье - Общество, США, Россия, София Тесфамариам, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи

Постпред Эритреи: США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 окт - РИА Новости. Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам подтвердила РИА Новости, что США оказывали давление на страны, чтобы те не голосовали за Россию на прошедших во вторник выборах в Совет ООН по правам человека.
В понедельник РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила журналистам, что США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию.
Зал Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Кремле не стали комментировать тот факт, что Россию не избрали в СПЧ ООН
Вчера, 13:12
«
"Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию", - сказала Тесфамариам.
В ответ на вопрос о том, какая страна оказывала такое давление, постпред заявила, что в основном давление шло от США.
«
"Результаты, которые мы увидели, показывают, что лишь некоторым странам дозволено попасть в эту систему и это обрушит ее легитимность, авторитет и эффективность. Это не сделает ООН сильнее. Это лишь ослабит ООН". – добавила она.
По ее словам, Эритрея голосовала за РФ.
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В миреАлбанияЗдоровье - ОбществоСШАРоссияСофия ТесфамариамООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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