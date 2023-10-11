https://ria.ru/20231011/strany-1902138318.html

США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи

США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи - РИА Новости, 11.10.2023

США давили на страны, чтобы Россия не попала в СПЧ, сообщили в Эритреи

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам подтвердила РИА Новости, что США оказывали давление на страны, чтобы те не голосовали за Россию на прошедших во... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:20

2023-10-11T22:20

2023-10-11T22:20

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам подтвердила РИА Новости, что США оказывали давление на страны, чтобы те не голосовали за Россию на прошедших во вторник выборах в Совет ООН по правам человека. В понедельник РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила журналистам, что США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию. "Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию", - сказала Тесфамариам. В ответ на вопрос о том, какая страна оказывала такое давление, постпред заявила, что в основном давление шло от США. "Результаты, которые мы увидели, показывают, что лишь некоторым странам дозволено попасть в эту систему и это обрушит ее легитимность, авторитет и эффективность. Это не сделает ООН сильнее. Это лишь ослабит ООН". – добавила она. По ее словам, Эритрея голосовала за РФ.

https://ria.ru/20231011/spch-1901993819.html

https://ria.ru/20231006/nobel-1900939622.html

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в мире, албания, здоровье - общество, сша, россия, софия тесфамариам, оон, генеральная ассамблея оон