https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.10.2023
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ
США с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ, пытаются создавать предпосылки к политическим кризисам и необходимые... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:36
2023-10-11T10:36
2023-10-11T10:36
сша
россия
баку
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. США с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ, пытаются создавать предпосылки к политическим кризисам и необходимые условия для реализации сценариев "цветных революций", заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "С момента нашей предыдущей встречи существенно осложнилась международная обстановка, что повлекло за собой заметное обострение основных вызовов и формирование новых угроз на пространстве СНГ. США и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах Содружества, оказанию санкционного давления на неугодные государства, блокированию логистических маршрутов и созданию новых транспортных коридоров, усиливая тем самым негативные последствия глобального экономического кризиса", - сказал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. Коллективный Запад, пренебрегая устоявшимися нормами международного права, изыскивает наиболее эффективные формы шантажа и запугивания несогласных, вбивает клинья в сложившиеся дружеские отношения между странами СНГ и их соседями, добавил Бортников. "Главной целью является удержание собственных доминирующих позиций в рамках однополярного мироустройства и продолжения неоколониальной политики", - пояснил он. "Особые усилия западников направлены на разрушение неподконтрольных межгосударственных объединений и растаскивание их участников по альтернативным форматам, что обрывает устоявшиеся торгово-экономические, политические и культурно-исторические связи. В числе основных мишеней - интеграционные проекты на пространстве Евразии: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС", - отметил Бортников. "Запад через свои спецслужбы, а также управляемые неправительственные организации и СМИ ведет работу по разжиганию в наших странах межнациональной и межрелигиозной розни, инспирированию вооруженных конфликтов, создавая тем самым предпосылки к политическим кризисам и необходимые условия для реализации сценариев "цветных революций", - констатировал он.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1901918681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, баку, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Баку, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ
ФСБ: США ведут масштабную работу по расшатыванию ситуации в СНГ
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. США с союзниками развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ, пытаются создавать предпосылки к политическим кризисам и необходимые условия для реализации сценариев "цветных революций", заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
"С момента нашей предыдущей встречи существенно осложнилась международная обстановка, что повлекло за собой заметное обострение основных вызовов и формирование новых угроз на пространстве СНГ. США и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах Содружества
, оказанию санкционного давления на неугодные государства, блокированию логистических маршрутов и созданию новых транспортных коридоров, усиливая тем самым негативные последствия глобального экономического кризиса", - сказал Бортников, выступая в среду в Баку
на заседании СОРБ.
Коллективный Запад, пренебрегая устоявшимися нормами международного права, изыскивает наиболее эффективные формы шантажа и запугивания несогласных, вбивает клинья в сложившиеся дружеские отношения между странами СНГ и их соседями, добавил Бортников.
"Главной целью является удержание собственных доминирующих позиций в рамках однополярного мироустройства и продолжения неоколониальной политики", - пояснил он.
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"Особые усилия западников направлены на разрушение неподконтрольных межгосударственных объединений и растаскивание их участников по альтернативным форматам, что обрывает устоявшиеся торгово-экономические, политические и культурно-исторические связи. В числе основных мишеней - интеграционные проекты на пространстве Евразии
: СНГ, ЕАЭС
, ОДКБ
и ШОС
", - отметил Бортников.
"Запад через свои спецслужбы, а также управляемые неправительственные организации и СМИ ведет работу по разжиганию в наших странах межнациональной и межрелигиозной розни, инспирированию вооруженных конфликтов, создавая тем самым предпосылки к политическим кризисам и необходимые условия для реализации сценариев "цветных революций", - констатировал он.
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