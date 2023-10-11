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Совфед одобрил денонсацию конвенции СЕ о защите нацменьшинств - РИА Новости, 11.10.2023
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11:07 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/sovfed-1901947419.html
Совфед одобрил денонсацию конвенции СЕ о защите нацменьшинств
Совфед одобрил денонсацию конвенции СЕ о защите нацменьшинств - РИА Новости, 11.10.2023
Совфед одобрил денонсацию конвенции СЕ о защите нацменьшинств
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:07
2023-10-11T11:07
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивается, что из-за наличия в российском законодательств норм, закрепляющих права нацменьшиств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация Россией этой конвенции не приведёт к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств. Резолюцией комитета министров Совета Европы от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в структуре Совета Европы, а в некоторых из них права РФ были "существенно ограничены". Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств, отмечается там Кроме того, говорится, что РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.
https://ria.ru/20231010/gosduma-1901753305.html
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в мире, россия, совет европы, совет федерации рф
В мире, Россия, Совет Европы, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил денонсацию конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Совфед одобрил денонсацию Россией конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивается, что из-за наличия в российском законодательств норм, закрепляющих права нацменьшиств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация Россией этой конвенции не приведёт к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.
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Резолюцией комитета министров Совета Европы от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в структуре Совета Европы, а в некоторых из них права РФ были "существенно ограничены". Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств, отмечается там
Кроме того, говорится, что РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.
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