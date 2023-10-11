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Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/soledar-1901917386.html
Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко
Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко - РИА Новости, 11.10.2023
Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко
Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:40
2023-10-11T08:40
специальная военная операция на украине
соледар
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, расстояние межу украинскими позициями и ВС РФ было увеличено на некоторых участках более чем на километр. Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки, а в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять единиц техники. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имел стратегическое значение для Киева, находясь в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20231009/vsu-1901426908.html
соледар
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соледар, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ оставили несколько передовых рубежей у Соледара в Донбассе

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, расстояние межу украинскими позициями и ВС РФ было увеличено на некоторых участках более чем на километр.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки, а в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять единиц техники.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имел стратегическое значение для Киева, находясь в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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