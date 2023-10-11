https://ria.ru/20231011/soledar-1901917386.html

Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко

Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко - РИА Новости, 11.10.2023

Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко

Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:40

2023-10-11T08:40

2023-10-11T08:40

специальная военная операция на украине

соледар

донбасс

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, расстояние межу украинскими позициями и ВС РФ было увеличено на некоторых участках более чем на километр. Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки, а в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять единиц техники. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имел стратегическое значение для Киева, находясь в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20231009/vsu-1901426908.html

соледар

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

соледар, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы украины