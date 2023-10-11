Украинские войска оставили несколько позиций у Соледара, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ оставили несколько передовых рубежей у Соледара в Донбассе
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска оставили ряд позиций у Соледара на артемовском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, расстояние межу украинскими позициями и ВС РФ было увеличено на некоторых участках более чем на километр.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила две атаки противника в районе Клещеевки, а в районах Курдюмовки и Андреевки нанесено поражение живой силе и технике войск Украины. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять единиц техники.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имел стратегическое значение для Киева, находясь в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.