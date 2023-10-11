https://ria.ru/20231011/sng-1902072233.html

Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов

Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов - РИА Новости, 11.10.2023

Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов

Подписание солидного пакета совместных документов ожидается по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:01

2023-10-11T17:01

2023-10-11T17:01

россия

юрий ушаков

политика

снг

бишкек

киргизия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подписание солидного пакета совместных документов ожидается по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составе. "По итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов", - сказал Ушаков журналистам. В саммите примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.

https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html

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бишкек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, юрий ушаков, политика, снг, бишкек, киргизия