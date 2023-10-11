https://ria.ru/20231011/sng-1902072233.html
Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов
Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов - РИА Новости, 11.10.2023
Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов
Подписание солидного пакета совместных документов ожидается по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:01
2023-10-11T17:01
2023-10-11T17:01
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юрий ушаков
политика
снг
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подписание солидного пакета совместных документов ожидается по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составе. "По итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов", - сказал Ушаков журналистам. В саммите примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, политика, снг, бишкек, киргизия
Россия, Юрий Ушаков, Политика, СНГ, Бишкек, Киргизия
Лидеры стран СНГ после саммита подпишут пакет документов
Ушаков: лидеры СНГ после саммита 13 октября подпишут солидный пакет документов