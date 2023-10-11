https://ria.ru/20231011/rogozin-1901968319.html

Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда

Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023

Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда

Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:53

2023-10-11T11:53

2023-10-11T11:53

политика

дмитрий рогозин

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла в среду. В начале заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ. Ранее политик сообщил РИА Новости, что хотел бы заниматься в Совфеде вопросами военно-технического характера.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, дмитрий рогозин, совет федерации рф