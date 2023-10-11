https://ria.ru/20231011/rogozin-1901968319.html
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда
Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:53
2023-10-11T11:53
2023-10-11T11:53
политика
дмитрий рогозин
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла в среду. В начале заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ. Ранее политик сообщил РИА Новости, что хотел бы заниматься в Совфеде вопросами военно-технического характера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий рогозин, совет федерации рф
Политика, Дмитрий Рогозин, Совет Федерации РФ
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда
Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал членом оборонного комитета Совфеда