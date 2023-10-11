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Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023
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11:53 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/rogozin-1901968319.html
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда - РИА Новости, 11.10.2023
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда
Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:53
2023-10-11T11:53
политика
дмитрий рогозин
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла в среду. В начале заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ. Ранее политик сообщил РИА Новости, что хотел бы заниматься в Совфеде вопросами военно-технического характера.
https://ria.ru/20231011/bulavin-1901934633.html
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политика, дмитрий рогозин, совет федерации рф
Политика, Дмитрий Рогозин, Совет Федерации РФ
Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин стал членом оборонного комитета Совфеда

© Фото : РоскосмосБывший генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Бывший генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Роскосмос
Бывший генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса", сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав оборонного комитета Совфеда, соответствующее постановление палата приняла в среду.
В начале заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко вручила Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора РФ.
Ранее политик сообщил РИА Новости, что хотел бы заниматься в Совфеде вопросами военно-технического характера.
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Экс-глава ФТС Булавин возглавит оборонный комитет Совфеда
Вчера, 10:26
 
ПолитикаДмитрий РогозинСовет Федерации РФ
 
 
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