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Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин - РИА Новости, 12.10.2023
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17:22 11.10.2023 (обновлено: 08:30 12.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902079421.html
Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин
Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин - РИА Новости, 12.10.2023
Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T17:22
2023-10-12T08:30
владимир путин
россия
иран
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть возможность выбрать для себя оптимальный. "Мы считаем, что чем больше маршрутов, тем лучше, тем легче будет участникам экономической деятельности выбрать для себя оптимальный. "Север-Юг" - очень хороший вариант, и многие наши партнеры проявляют к этому интерес. Сохраняется интерес и у Азербайджана, через территорию которого должны пройти ... Это по одной стороне Каспия. А по другой стороне Каспия там и Казахстан, и Туркменистан с выходом в Иран. С одной стороны Иран и с другой. И потом в Персидский залив", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. Путин также отметил, что "грузопоток будет только расти" и РФ будет развивать Северный морской путь. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/putin-1902075680.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html
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владимир путин, россия, иран, азербайджан, экономика
Владимир Путин, Россия, Иран, Азербайджан, Экономика
Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин

Путин: чем больше энергомаршрутов, тем легче выбрать оптимальный

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть возможность выбрать для себя оптимальный.
"Мы считаем, что чем больше маршрутов, тем лучше, тем легче будет участникам экономической деятельности выбрать для себя оптимальный. "Север-Юг" - очень хороший вариант, и многие наши партнеры проявляют к этому интерес. Сохраняется интерес и у Азербайджана, через территорию которого должны пройти ... Это по одной стороне Каспия. А по другой стороне Каспия там и Казахстан, и Туркменистан с выходом в Иран. С одной стороны Иран и с другой. И потом в Персидский залив", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Путин также отметил, что "грузопоток будет только расти" и РФ будет развивать Северный морской путь.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Владимир ПутинРоссияИранАзербайджанЭкономика
 
 
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