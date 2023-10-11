Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин
Путин: чем больше энергомаршрутов, тем легче выбрать оптимальный
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть возможность выбрать для себя оптимальный.
"Мы считаем, что чем больше маршрутов, тем лучше, тем легче будет участникам экономической деятельности выбрать для себя оптимальный. "Север-Юг" - очень хороший вариант, и многие наши партнеры проявляют к этому интерес. Сохраняется интерес и у Азербайджана, через территорию которого должны пройти ... Это по одной стороне Каспия. А по другой стороне Каспия там и Казахстан, и Туркменистан с выходом в Иран. С одной стороны Иран и с другой. И потом в Персидский залив", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Путин также отметил, что "грузопоток будет только расти" и РФ будет развивать Северный морской путь.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.