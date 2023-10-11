https://ria.ru/20231011/putin-1902079421.html

Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин

Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин - РИА Новости, 12.10.2023

Чем больше энергомаршрутов, тем лучше, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-11T17:22

2023-10-11T17:22

2023-10-12T08:30

владимир путин

россия

иран

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, чем больше энергомаршрутов, тем лучше, тем легче участникам экономической деятельности, поскольку есть возможность выбрать для себя оптимальный. "Мы считаем, что чем больше маршрутов, тем лучше, тем легче будет участникам экономической деятельности выбрать для себя оптимальный. "Север-Юг" - очень хороший вариант, и многие наши партнеры проявляют к этому интерес. Сохраняется интерес и у Азербайджана, через территорию которого должны пройти ... Это по одной стороне Каспия. А по другой стороне Каспия там и Казахстан, и Туркменистан с выходом в Иран. С одной стороны Иран и с другой. И потом в Персидский залив", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. Путин также отметил, что "грузопоток будет только расти" и РФ будет развивать Северный морской путь. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/putin-1902075680.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html

россия

иран

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, иран, азербайджан, экономика