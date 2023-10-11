Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:06 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/puteshestviya-1901774830.html
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями - РИА Новости, 11.10.2023
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:06
2023-10-11T04:06
туризм
туризм
новости - туризм
италия
китай
япония
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154752/01/1547520153_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_74f886e75606fa95641c12ff7c5f8242.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 67 процентов пользователей в первую очередь хотят увидеть российские достопримечательности.На втором месте рейтинга — Италия, по музеям, площадям и галереям которой мечтают погулять 60 процентов респондентов.Китай — на третьем месте, его история и культура интересует 47 процентов путешественников.Также в списке оказалась Япония, которую хотят посетить 54 процентов туристов, Испания (43 процента), Франция (39 процентов), Греция (38 процентов), Великобритания и Мексика (по 33 процента).Турция и Индия как страны для экскурсионного туризма интересует треть респондентов. Мечтают о визите в Грузию 26 процентов опрошенных, а достопримечательности Таиланда и Армении привлекают по 22 процента путешественников.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html
италия
китай
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154752/01/1547520153_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_3a54c40d38453d26175b22b54a9c0d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, италия, китай, япония, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Китай, Япония, отдых в России
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями

Исследование: две трети туристов хотят увидеть российские достопримечательности

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОсень в Горном Алтае
Осень в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 67 процентов пользователей в первую очередь хотят увидеть российские достопримечательности.
На втором месте рейтинга — Италия, по музеям, площадям и галереям которой мечтают погулять 60 процентов респондентов.
Китай — на третьем месте, его история и культура интересует 47 процентов путешественников.
Также в списке оказалась Япония, которую хотят посетить 54 процентов туристов, Испания (43 процента), Франция (39 процентов), Греция (38 процентов), Великобритания и Мексика (по 33 процента).
Турция и Индия как страны для экскурсионного туризма интересует треть респондентов. Мечтают о визите в Грузию 26 процентов опрошенных, а достопримечательности Таиланда и Армении привлекают по 22 процента путешественников.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России
8 октября, 06:26
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталияКитайЯпонияотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала