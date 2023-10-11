https://ria.ru/20231011/puteshestviya-1901774830.html

Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями

Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями - РИА Новости, 11.10.2023

Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T04:06

2023-10-11T04:06

2023-10-11T04:06

туризм

туризм

новости - туризм

италия

китай

япония

отдых в россии

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 67 процентов пользователей в первую очередь хотят увидеть российские достопримечательности.На втором месте рейтинга — Италия, по музеям, площадям и галереям которой мечтают погулять 60 процентов респондентов.Китай — на третьем месте, его история и культура интересует 47 процентов путешественников.Также в списке оказалась Япония, которую хотят посетить 54 процентов туристов, Испания (43 процента), Франция (39 процентов), Греция (38 процентов), Великобритания и Мексика (по 33 процента).Турция и Индия как страны для экскурсионного туризма интересует треть респондентов. Мечтают о визите в Грузию 26 процентов опрошенных, а достопримечательности Таиланда и Армении привлекают по 22 процента путешественников.

https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html

италия

китай

япония

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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