https://ria.ru/20231011/puteshestviya-1901774830.html
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями - РИА Новости, 11.10.2023
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:06
2023-10-11T04:06
2023-10-11T04:06
туризм
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новости - туризм
италия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили страну, достопримечательности которой им изучать интереснее всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 67 процентов пользователей в первую очередь хотят увидеть российские достопримечательности.На втором месте рейтинга — Италия, по музеям, площадям и галереям которой мечтают погулять 60 процентов респондентов.Китай — на третьем месте, его история и культура интересует 47 процентов путешественников.Также в списке оказалась Япония, которую хотят посетить 54 процентов туристов, Испания (43 процента), Франция (39 процентов), Греция (38 процентов), Великобритания и Мексика (по 33 процента).Турция и Индия как страны для экскурсионного туризма интересует треть респондентов. Мечтают о визите в Грузию 26 процентов опрошенных, а достопримечательности Таиланда и Армении привлекают по 22 процента путешественников.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, китай, япония, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Китай, Япония, отдых в России
Россияне назвали страны с самыми интересными достопримечательностями
Исследование: две трети туристов хотят увидеть российские достопримечательности