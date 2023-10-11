https://ria.ru/20231011/proekt-1902071542.html

Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается

Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается - РИА Новости, 11.10.2023

Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается

Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:57

2023-10-11T16:57

2023-10-11T17:12

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

экономика

россия

втб

санкт-петербург

иран

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин."Вот когда это практически начнётся, вы знаете, мы сейчас консорциум создадим во главе, по-моему, с ВТБ - Внешторгбанк России, эта работа, подготовка, подготовительная работа, она заканчивается. Надеюсь в самое ближайшее время всё начнётся", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.МТК " Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.

https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html

россия

санкт-петербург

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика, россия, втб, санкт-петербург, иран