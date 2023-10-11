Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается
Путин: для реализации проекта "Север — Юг" создается консорциум во главе с ВТБ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин.
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"Вот когда это практически начнётся, вы знаете, мы сейчас консорциум создадим во главе, по-моему, с ВТБ - Внешторгбанк России, эта работа, подготовка, подготовительная работа, она заканчивается. Надеюсь в самое ближайшее время всё начнётся", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.
МТК " Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.