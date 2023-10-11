Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 11.10.2023 (обновлено: 17:12 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/proekt-1902071542.html
Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается
Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается - РИА Новости, 11.10.2023
Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается
Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:57
2023-10-11T17:12
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
россия
втб
санкт-петербург
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902060508_0:33:3527:2016_1920x0_80_0_0_d0388a3e2d88202504e6cea98297210b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Вот когда это практически начнётся, вы знаете, мы сейчас консорциум создадим во главе, по-моему, с ВТБ - Внешторгбанк России, эта работа, подготовка, подготовительная работа, она заканчивается. Надеюсь в самое ближайшее время всё начнётся&quot;, - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.МТК " Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
https://ria.ru/20231011/putin-1902068856.html
россия
санкт-петербург
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902060508_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4bb1b615f91b14f870ba9bc86acb86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика, россия, втб, санкт-петербург, иран
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика, Россия, ВТБ, Санкт-Петербург, Иран
Путин заявил, что подготовка реализации проекта "Север — Юг" завершается

Путин: для реализации проекта "Север — Юг" создается консорциум во главе с ВТБ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подготовка по реализации проекта Север-Юг завершается, для этих целей создается консорциум во главе с банком ВТБ, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Вот когда это практически начнётся, вы знаете, мы сейчас консорциум создадим во главе, по-моему, с ВТБ - Внешторгбанк России, эта работа, подготовка, подготовительная работа, она заканчивается. Надеюсь в самое ближайшее время всё начнётся", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин: Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам
Вчера, 16:50
МТК " Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинЭкономикаРоссияВТБСанкт-ПетербургИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала