https://ria.ru/20231011/pomosch-1901981347.html

Финляндия поставит Украине 19-й пакет военной помощи

Финляндия поставит Украине 19-й пакет военной помощи - РИА Новости, 11.10.2023

Финляндия поставит Украине 19-й пакет военной помощи

Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства страны одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Украине на 95 миллионов евро, сообщает на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:33

2023-10-11T12:33

2023-10-11T12:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства страны одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Украине на 95 миллионов евро, сообщает на сайте финское минобороны. "Финляндия поставляет на Украину больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 11 октября 2023 года по предложению правительства. Это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины", - говорится в сообщении. Стоимость содержащихся материалов в пакете оценивается в 95 миллионов евро, уточняет минобороны. "Исход войны на Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии в далеком будущем. Поэтому мы вместе с нашими союзниками будем продолжать решительную поддержку Украины. Общая стоимость поставленных Финляндией на Украину оборонительных материалов составляет 1,4 миллиарда евро", - приводится в сообщении цитата министра обороны Антти Хяккянена. По оперативным соображениям и для того, чтобы помощь была доставлена в целости и сохранности, дальнейшие подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточняет ведомство. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231011/ssha-1901966282.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, россия, финляндия, сергей лавров, саули ниинисте, нато