https://ria.ru/20231011/pobediteli-1902092580.html

Предприниматели из Кинешмы победили в проекте "Бизнес в малых городах"

Предприниматели из Кинешмы победили в проекте "Бизнес в малых городах" - РИА Новости, 11.10.2023

Предприниматели из Кинешмы победили в проекте "Бизнес в малых городах"

В Ивановской области подвели итоги проекта "Бизнес в малых городах", в котором победителями стали два предпринимателя из Кинешмы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:54

2023-10-11T17:54

2023-10-11T17:54

ивановская область

кинешма

ивановская область

вичуга

станислав воскресенский

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Ивановской области подвели итоги проекта "Бизнес в малых городах", в котором победителями стали два предпринимателя из Кинешмы, сообщает пресс-служба регионального правительства.Основная цель проекта – развитие малого бизнеса и самозанятости жителей в малых городах Ивановской области. Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, предприниматели, чтобы стать успешными в малых городах, должны учитывать его особенности и специфику.В пресс-службе отметили, что по итогам года победителями проекта стали предприниматели из Кинешмы Сергей и Марина Сорины c проектом "Музей кофе & Кофейня" и предприниматель Наталья Букреева, которая развивает семейное производство колбас и мясных деликатесов ТМ "Колбасовна"."Гордимся всеми нашими участниками, они прошли серьезный путь, создано более 80 партнерских связей. Предприниматели активно взаимодействуют между собой, создают коллаборации, что способствует взаимному росту бизнеса", - отметила директор центра "Мой бизнес" Ирина Корнилова, слова которой приводит пресс-служба.Она также сообщила о завершении проекта "Бизнес в малых городах" для участников из Кинешемского и близлежащих районов и о старте нового этапа с участием бизнеса из Шуйского и близлежащих районов. Его итоги подведут через год.Проект по развитию бизнеса в малых городах стартовал 10 марта 2023 года и объединил более 300 предпринимателей из различных отраслей: сферы гостеприимства, производства, выпуска ремесленной продукции, культуры и досуга.Участники проекта "Бизнес в малых городах" рассказали о результатах работы за период участия в проекте, после чего предприниматели в ходе голосования выбрали бизнес-проекты, совершившие наибольший прорыв за период обучения.Проект Сергея и Марины Сориных объединил в себе кофейню и Музей кофе. Супруги начинали свой бизнес в Вичуге, где у них работают две точки продажи в формате "кофе с собой". В 2022 году предприниматели расширили географию и открыли бизнес в Кинешме, используя меры поддержки в центре "Мой бизнес".Предприниматель Наталья Букреева вместе с супругом занимается производством колбас и мясных деликатесов под торговой маркой "Колбасовна". Предприниматель прошла большой путь от старта проекта до получателя гранта "Агростартап", на средства которого приобретено специальное оборудование для производства, хранения и упаковки мясопродуктов, фургон для перевозки готовой продукции. Сейчас в постоянном ассортименте ремесленной мастерской около 35 видов колбас и мясных деликатесов, разработано 88 рецептур.Наталья Букреева также рассказала, как уже в ходе проекта "Бизнес в малых городах" возникла новая бизнес-идея: организовать в Кинешме точку продажи продукции региональных ответственных производителей Ивановской области, выпускающих качественную продукцию. В августе 2023 года ее удалось реализовать."С самого начала проекта возникло тесное сотрудничество с другими предпринимателями, мы поддерживаем друг друга выгодными условиями, участвуем в совместных мероприятиях, сотрудничаем информационно, и в итоге это отлично сказывается на развитии бизнеса", - отметила Наталья Букреева, ее слова приводит пресс-служба.В числе участников проекта "Бизнес в малых городах" - фермерское хозяйство "Сытая Дуся" (село Елнать), эко-пасека "Волшебный улей" (Вичугский район), арт-пространство "КОЗА" (поселок Лух) и другие.По итогам проекта пять участников отправятся с бизнес-миссией в Калининград, где соберутся представители разных субъектов РФ. Участников ждут деловые встречи, мастер-классы от ведущих федеральных бизнес-тренеров, ярмарка продукции ремесленников и другие события.

https://ria.ru/20230927/sittsy-1899060714.html

https://ria.ru/20230927/agrarii-1898926786.html

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Алёна Пава

кинешма, ивановская область, вичуга, станислав воскресенский