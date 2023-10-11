Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:37 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/plastik-1902004540.html
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика - РИА Новости, 11.10.2023
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:37
2023-10-11T13:37
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902004032_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_a464a0aaf0b74d3efe01f59df192826a.jpg
ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов. Это завершающий этап реализации инвестпроекта по модернизации линии переработки вторичных ПЭТ-бутылок, начатый на производстве в 2020 году. Полный цикл производства - от сортировки и переработки вторичного сырья до производства готовых изделий - проводится с использованием новейшего оборудования и цифровизированного управления. Это значительно повышает качество производимой продукции. "Это уникальный проект по переработке пластика — линия сортировки отходов такой конфигурации и комплектации является единственной в стране. Отрадно и то, что основным подрядчиком предприятия является именно отечественный производитель", - отметил глава республики. Темрезов подчеркнул, что запуск этой линии позволит в два раза увеличить объемы производства на предприятии, создаст дополнительные рабочие места и значительно облегчит рабочий процесс.
https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902004032_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4019beb503241fd81cc2f1fb212f2245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика

© предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
В КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
© предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов.
Это завершающий этап реализации инвестпроекта по модернизации линии переработки вторичных ПЭТ-бутылок, начатый на производстве в 2020 году. Полный цикл производства - от сортировки и переработки вторичного сырья до производства готовых изделий - проводится с использованием новейшего оборудования и цифровизированного управления. Это значительно повышает качество производимой продукции.
"Это уникальный проект по переработке пластика — линия сортировки отходов такой конфигурации и комплектации является единственной в стране. Отрадно и то, что основным подрядчиком предприятия является именно отечественный производитель", - отметил глава республики.
Темрезов подчеркнул, что запуск этой линии позволит в два раза увеличить объемы производства на предприятии, создаст дополнительные рабочие места и значительно облегчит рабочий процесс.
Восстановленный мост в Карачаево-Черкесской Республике
Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД
15 августа, 12:15
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала