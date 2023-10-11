https://ria.ru/20231011/plastik-1902004540.html

Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика

Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика - РИА Новости, 11.10.2023

Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика

Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:37

2023-10-11T13:37

2023-10-11T13:37

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов. Это завершающий этап реализации инвестпроекта по модернизации линии переработки вторичных ПЭТ-бутылок, начатый на производстве в 2020 году. Полный цикл производства - от сортировки и переработки вторичного сырья до производства готовых изделий - проводится с использованием новейшего оборудования и цифровизированного управления. Это значительно повышает качество производимой продукции. "Это уникальный проект по переработке пластика — линия сортировки отходов такой конфигурации и комплектации является единственной в стране. Отрадно и то, что основным подрядчиком предприятия является именно отечественный производитель", - отметил глава республики. Темрезов подчеркнул, что запуск этой линии позволит в два раза увеличить объемы производства на предприятии, создаст дополнительные рабочие места и значительно облегчит рабочий процесс.

https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)