https://ria.ru/20231011/plastik-1902004540.html
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика - РИА Новости, 11.10.2023
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:37
2023-10-11T13:37
2023-10-11T13:37
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов. Это завершающий этап реализации инвестпроекта по модернизации линии переработки вторичных ПЭТ-бутылок, начатый на производстве в 2020 году. Полный цикл производства - от сортировки и переработки вторичного сырья до производства готовых изделий - проводится с использованием новейшего оборудования и цифровизированного управления. Это значительно повышает качество производимой продукции. "Это уникальный проект по переработке пластика — линия сортировки отходов такой конфигурации и комплектации является единственной в стране. Отрадно и то, что основным подрядчиком предприятия является именно отечественный производитель", - отметил глава республики. Темрезов подчеркнул, что запуск этой линии позволит в два раза увеличить объемы производства на предприятии, создаст дополнительные рабочие места и значительно облегчит рабочий процесс.
https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Карачаево-Черкесии запустило линию автоматической сортировки ПЭТ-сырья, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов.
Это завершающий этап реализации инвестпроекта по модернизации линии переработки вторичных ПЭТ-бутылок, начатый на производстве в 2020 году. Полный цикл производства - от сортировки и переработки вторичного сырья до производства готовых изделий - проводится с использованием новейшего оборудования и цифровизированного управления. Это значительно повышает качество производимой продукции.
"Это уникальный проект по переработке пластика — линия сортировки отходов такой конфигурации и комплектации является единственной в стране. Отрадно и то, что основным подрядчиком предприятия является именно отечественный производитель", - отметил глава республики.
Темрезов
подчеркнул, что запуск этой линии позволит в два раза увеличить объемы производства на предприятии, создаст дополнительные рабочие места и значительно облегчит рабочий процесс.
Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД