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Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.10.2023
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17:05 11.10.2023 (обновлено: 17:07 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.10.2023
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков
Кремлю известно о причинах отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:05
2023-10-11T17:07
киргизия
никол пашинян
снг
россия
армения
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремлю известно о причинах отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "Премьер-министр Армении Пашинян будет по определенным обстоятельствам отсутствовать", - сказал Ушаков журналистам. На вопрос, известно ли Кремлю о причинах его отсутствия, помощник президента РФ ответил: "Нам известно, но наверное, он сам как-то объяснит".
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киргизия, никол пашинян, снг, россия, армения, юрий ушаков
Киргизия, Никол Пашинян, СНГ, Россия, Армения, Юрий Ушаков
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков

Ушаков: Кремлю известно о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремлю известно о причинах отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
«
"Премьер-министр Армении Пашинян будет по определенным обстоятельствам отсутствовать", - сказал Ушаков журналистам.
На вопрос, известно ли Кремлю о причинах его отсутствия, помощник президента РФ ответил: "Нам известно, но наверное, он сам как-то объяснит".
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КиргизияНикол ПашинянСНГРоссияАрменияЮрий Ушаков
 
 
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