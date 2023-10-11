https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html

Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков

Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.10.2023

Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков

Кремлю известно о причинах отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:05

2023-10-11T17:05

2023-10-11T17:07

киргизия

никол пашинян

снг

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юрий ушаков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кремлю известно о причинах отсутствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "Премьер-министр Армении Пашинян будет по определенным обстоятельствам отсутствовать", - сказал Ушаков журналистам. На вопрос, известно ли Кремлю о причинах его отсутствия, помощник президента РФ ответил: "Нам известно, но наверное, он сам как-то объяснит".

https://ria.ru/20231004/mid-1900368509.html

киргизия

россия

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киргизия, никол пашинян, снг, россия, армения, юрий ушаков