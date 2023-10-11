https://ria.ru/20231011/ochered-1901953217.html

В Петербурге уже нет очереди на выплаты на жилье семьям с детьми-инвалидами

В Петербурге уже нет очереди на выплаты на жилье семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 11.10.2023

В Петербурге уже нет очереди на выплаты на жилье семьям с детьми-инвалидами

В Санкт-Петербурге семьи с детьми-инвалидами больше не будут стоять в очереди на получение социальных выплат для приобретения жилья, далее все заявки таких... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:05

2023-10-11T11:05

2023-10-11T11:22

санкт-петербург

александр беглов

общество

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге семьи с детьми-инвалидами больше не будут стоять в очереди на получение социальных выплат для приобретения жилья, далее все заявки таких семей будут удовлетворяться в плановом порядке, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В настоящее время ГБУ "Горжилобмен" завершает выдачу свидетельств на получение социальной выплаты семьям с детьми-инвалидами. Ликвидировать очередь этой категории нуждающихся в жилье удалось благодаря рекордной сумме в размере 2,34 миллиарда рублей, выделенных по поручению губернатора Петербурга в рамках дополнительного финансирования. Социальные выплаты получили 223 из 225 семей, внесенных в жилищный план. Оставшиеся две семьи получат выплаты при личном обращении. Как сообщают власти, далее все заявки семей с детьми-инвалидами на получение выплат будут удовлетворяться в плановом порядке. "Создание благоприятных условий для семей с детьми-инвалидами – одно из важных направлений социальной политики Петербурга. Наш президент неоднократно подчеркивал необходимость оказывать поддержку семьям, где воспитываются такие дети. Социальные выплаты из городского бюджета позволяют этим семьям покупать жилье, отвечающее их потребностям", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Средний размер социальной выплаты семьям с детьми-инвалидами составляет около 10,3 миллиона рублей. Эту поддержку вправе получить семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма, или на учет нуждающихся в содействии Петербурга в улучшении жилищных условий. Город предоставляет жилье таким категориям петербуржцев, как дети-сироты; граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний; ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи инвалидов и ветеранов боевых действий; многодетные семьи; очередники общей очереди; инвалиды и инвалиды-колясочники. Также жилье вправе получить граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; граждане расселяемых коммунальных квартир по соглашениям, заключенным до 2022 года. Общая сумма социальных выплат по категории "расселение коммунальных квартир" в этом году составила 3,8 миллиарда рублей. В настоящее время выдано уже 96% свидетельств. Двадцать семь семей были включены в списки дополнительно, они получат выплаты на общую сумму 55 миллионов рублей. В ближайшее время также будет дополнен и сводный список в категории "молодые семьи" на общую сумму около 250 миллионов рублей. Всего в этом году запланировано предоставить очередникам 2340 жилых помещений. За текущий год выплаты от города по всем категориям получили более 4,5 тысячи петербургских семей. Летом губернатор Петербурга пообещал закрыть очередь за жильем для семей с детьми-инвалидами в течение года. Власти Петербурга уделяют особое внимание жилищной сфере. Несколько дней назад Беглов дал старт проекту "Социальная ипотека" - она доступна участникам программы "Доступное жилье". Ипотека позволяет приобрести квартиры в том числе в домах в центральных районах, где был проведен капитальный ремонт.

https://ria.ru/20230922/samozanyatye-1898081474.html

https://ria.ru/20231009/reyting-1901374734.html

санкт-петербург

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, александр беглов, общество, социальные выплаты