https://ria.ru/20231011/obstrel-1902045092.html

"Под обстрелом": в ВСУ раскрыли, что против них применяет Россия

"Под обстрелом": в ВСУ раскрыли, что против них применяет Россия - РИА Новости, 11.10.2023

"Под обстрелом": в ВСУ раскрыли, что против них применяет Россия

Позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом, для чего Россия применяет разнообразные типы оружия, сообщает американская газета The New York... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:42

2023-10-11T15:42

2023-10-11T16:14

в мире

россия

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Позиции украинской армии находятся под постоянным обстрелом, для чего Россия применяет разнообразные типы оружия, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ."Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии", – признался изданию украинский солдат.Военные ВСУ отмечают, что огонь не прекращается никогда: будь то гранаты, запущенные из окопов в нескольких сотнях метров, или фугасные бомбы, сброшенные с военных самолетов. По этой причине украинские военные крайне истощены, говорится в материале."Русские используют почти все типы своего оружия в этих лесах", – подытожил боец ВСУВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231011/armiya-1901986895.html

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россия

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в мире, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато