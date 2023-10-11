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В Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона - РИА Новости, 11.10.2023
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16:35 11.10.2023 (обновлено: 16:36 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/navodnenie-1902062296.html
В Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона
В Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона - РИА Новости, 11.10.2023
В Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона
Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в четверг под влиянием очередного циклона, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:35
2023-10-11T16:36
санкт-петербург
александр колесов
нева (река)
финский залив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в четверг под влиянием очередного циклона, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения. В тылу сегодняшнего циклона развивается еще одна атмосферная волна и быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром. Так что завтра во второй половине дня нагон воды с акватории Финского залива будет осуществляться, и наводнение в Санкт-Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября очень вероятно", - написал он в своем Telegram-канале. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 8 градусов тепла, дождливо. Скорость южного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Ранее угроза наводнения в городе возникала в начале октября из-за сильного ветра. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230930/pogoda-1899424096.html
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санкт-петербург
нева (река)
финский залив
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санкт-петербург, александр колесов, нева (река), финский залив
Санкт-Петербург, Александр Колесов, Нева (река), Финский залив
В Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона

Синоптик: в Петербурге в четверг ожидается наводнение из-за циклона

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная реки Невы в Санкт-Петербурге
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в четверг под влиянием очередного циклона, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«
"Завтра в Санкт-Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения. В тылу сегодняшнего циклона развивается еще одна атмосферная волна и быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром. Так что завтра во второй половине дня нагон воды с акватории Финского залива будет осуществляться, и наводнение в Санкт-Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября очень вероятно", - написал он в своем Telegram-канале.
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По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 8 градусов тепла, дождливо. Скорость южного ветра составляет 5-10 метров в секунду.
Ранее угроза наводнения в городе возникала в начале октября из-за сильного ветра.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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